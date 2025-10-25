Barcelona, sin una de sus figuras contra Real Madrid: confirmó una baja sensible

El delantero brasileño Raphael Dias 'Raphinha', que no ha participado en el entrenamiento de este sábado del Barcelona, es baja definitiva para el partido de este domingo en el Bernabéu, contra Real Madrid, al no haberse recuperado de una lesión en el bíceps femoral.

Raphinha se lesionó el pasado 26 de septiembre al sufrir una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. Esta misma semana se había entrenado con el equipo, pero finalmente se ha resentido y no podrá estar disponible.

El brasileño es una de las seis bajas que el equipo azulgrana tendrá para el Clásico. Además, están lesionados los arqueros, Joan García y Marc André ter Stegen, los centrocampistas, Pablo Paez 'Gavi' y Dani Olmo, además del delantero, Robert Lewandowski.

La noticia positiva es la presencia en la sesión de Jules Koundé. El francés no pudo entrenarse el viernes, pero participó con normalidad en la sesión de este sábado.



Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski, figuras del FC Barcelona AFP

Publicidad

Justo antes del inicio del entrenamiento, el técnico azulgrana Hansi Flick, que no podrá sentarse en el banquillo a causa de una sanción tras ser expulsado frente al Girona, se dirigió a los medios presentes a la sesión y pidió respeto y apoyo hacia Marcus Sorg, su asistente, y que será el encargado de dirigir al equipo en el Bernabeu y también de ofrecer la rueda de prensa este sábado en la previa.