Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Por qué Cristiano Ronaldo fue más determinante en Real Madrid que Lionel Messi en Barcelona?

¿Por qué Cristiano Ronaldo fue más determinante en Real Madrid que Lionel Messi en Barcelona?

Un estudio que analizó los casos de Cristiano Ronaldo y 'la Pulga' ha causado revuelo por la conclusión a la que llegó, revelando las razones que llevó a afirmar ello.

Por: EFE
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un partido entre Barcelona y Real Madrid
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un partido entre Barcelona y Real Madrid
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad