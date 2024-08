Barcelona quiere comenzar la temporada de la mejor manera y deberá hacerlo con un partido amistoso que es de suma relevancia para sus hinchas y que se ha vuelto en una costumbre previo al inicio de cualquier campaña.

Por ese motivo, este lunes el equipo catalán se medirá al Mónaco, de Francia, en el ya reconocido trofeo Joan Gamper, que se disputa en su estadio, aunque esta vez será en el Olímpico de Montjuic.

Barcelona vs Mónaco, hora y dónde ver EN VIVO el partido del trofeo Joan Gamper

Fecha: lunes 12 de agosto de 2024

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Olímpico de Montjuic (Barcelona)

Transmisión: para Colombia no tendrá transmisión por TV pero los hinchas podrán verlo por Barca One, la plataforma de pago del club catalán.

Barcelona ha tenido una positiva pretemporada de la mano de su nuevo técnico, Hansi Flick, quien tomó el lugar de Xavi Hernández, disputando tres partidos preparatorios frente al Manchester City, el Real Madrid y el Milan, y ganando todos, aunque dos de ellos por penaltis tras empatar 2-2, contra el equipo inglés y el elenco italiano.

Con su máximo rival, el Real Madrid, el conjunto culé mostró una buena cara, y la figura de aquella noche en Estados Unidos fue Pau Víctor, quien se reportó con doblete en este clásico español.

Lo cierto es que este lunes 12 de agosto será la última prueba del Barcelona, de Hansi Flick, previo al inicio de la Liga de España, donde esperan volver a ser protagonistas y darle pelea a los ‘merengues’, que son los vigentes campeones.

Barcelona se enfrentó al Manchester City en partido de preparación en Orlando, Florida. RICH STORRY/Getty Images via AFP

De la misma manera y con varios jóvenes en su plantilla, el equipo catalán buscará también ganarse nuevamente un lugar entre los mejores de Europa, en la Champions League, en la que desde hace algunos años no es uno de los clubes importantes, en especial tras la salida del astro argentino Lionel Messi.

Actualmente las figuras del Barcelona son los experimentados Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan, Marc Andre Ter Stegen, pero también hay otros jóvenes talentos como Pedri, Gavi, Raphinha, entre otros. A ellos hay que sumarle la más reciente contratación del equipo, que fue el delantero Dani Olmo.