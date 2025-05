Barcelona vs Real Madrid, dónde ver por TV en Colombia EN VIVO HOY el clásico

El cuarto y último Clásico de la temporada se disputa el domingo (9:15 a.m.) con un Barcelona devastado tras su traumática eliminación europea que defiende en la Liga los cuatro puntos de ventaja que tiene con el Real Madrid , que quiere revancha tras perder los tres primeros duelos.

Los blancos solo suman decepciones este curso ante su histórico rival: 4-0 en la primera vuelta de la Liga, 5-2 en la Supercopa de España y 3-2 en la final de la Copa del Rey, con un gol de Jules Koundé en los últimos minutos de la prórroga.

Como los ojos del mundo del fútbol siempre se ponen sobre este clásico Barcelona vs Real Madrid, en Gol Caracol le contamos cuándo, dónde y a qué hora ver el partido EN VIVO por la Liga de España.

Barcelona vs Real Madrid dónde ver EN VIVO por TV en Colombia

Fecha: domingo 11 de mayo de 2025

Hora: 9.15 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Lluis Companys (Barcelona, España)

Transmisión: ESPN y Disney Plus Premium

Fecha 35 de LaLiga de España

Publicidad

El club madrileño, vigente campeón de España, necesita ganar en el Estadio Olímpico de Montjuic: En caso de derrota quedaría a siete puntos del Barça con tres partidos por jugar.

La primera temporada de Kylian Mbappé ha sido irregular para un club que por el momento se consuela con dos trofeos menores, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

Publicidad

Lejos en cualquier caso de los sueños de ganar seis títulos incluyendo una 16ª Liga de Campeones, los objetivos pronunciados durante la llegada de la estrella del fútbol francés al principio del curso

- "¡Mbappé, te necesitamos!" -

El atacante francés, autor de un doblete el pasado fin de semana frente al Celta de Vigo (3-2), ha firmado unas estadísticas excepcionales, con 36 goles en todas las competiciones, 24 de ellos en la Liga.

Barcelona vs Real Madrid - Foto: AFP

Pero la gloria que vino a buscar en Madrid, después de siete temporadas en el PSG -clasificado sin él para la segunda final de Champions de su historia-, deberá esperar.

Publicidad

El capitán de la selección francesa intentará acercarse a la Liga ante un Barcelona exhausto tras caer en la prórroga frente al Inter el martes (4-3, 3-3 en la ida).

"Vamos a luchar hasta el final. ¡Hala Madrid!", advirtió Mbappé el pasado fin de semana en su cuenta de Instagram con 123 millones de seguidores. "Mbappé, te necesitamos en Montjuic", le respondió el diario deportivo AS en un editorial.