Polémica en el fútbol colombiano; partido se detuvo por racismo hacia el América

Este miércoles 13 de agosto, Independiente Santa Fe y América de Cali se enfrentaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la tercera jornada de los cuadrangulares finales en el grupo B, por la Liga femenina.

No obstante, durante el encuentro sucedió polémico hecho, que llamó la atención de propios y extraños, y es que, durante el tiempo adicional en la segunda mitad, desde la tribuna de occidental varios hinchas del conjunto ‘cardenal’ le dijeron de todo al cuerpo técnico de las ‘escarlatas’.

Estos eran comentarios racistas, que denunciaron durante la transmisión del encuentro y que, posteriormente, también el banquillo americano se lo hizo saber a la jueza central Camila Rodríguez, quien detuvo el partido por varios minutos mientras se acercaba a aclarar con toda la terna arbitral.

Sumado a eso, para dejar constancia que la circunstancia a tratar tiene que ver con racismo, hizo una X con sus brazos en el pecho, dejando claro que el gesto pertenece a este tipo de discriminación y por ende, el encuentro no continuaría hasta que cesaran los comentarios desde la tribuna occidental desde el estadio El Campín.

Cabe destacar que la jueza central también había llamada a Diana Ospina y Viviana Acosta, ambas capitanas de los dos equipos, para comentarles la situación y pedirles también que hicieran un llamado a la paz.

Al final todo se pudo controlar y el juego continuó en el ‘coloso de la 57’, donde América de Cali se fue vencedora con un 0-1, orquestado por el gol de Elexa Bahr.

