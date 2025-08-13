A Richard Ríos ya lo ponen al nivel de leyendas del Benfica; "evoca a cierto número 10"

Richard Ríos fue uno de los nombres más sonados en el reciente mercado de fichajes. El volante colombiano, de 25 años, finalmente eligió la propuesta del Benfica de Portugal, que desembolsó cerca de 27 millones de euros para hacerse con sus servicios. La apuesta de las ‘águilas’ refleja la confianza en un jugador que viene en constante crecimiento, tanto en su club como en la Selección Colombia.

El inicio de Ríos en su nuevo equipo no pudo ser más prometedor. Apenas semanas después de su llegada, ya celebró su primer título: la Supercopa de Portugal, ganada con una ajustada victoria 1-0 sobre el Sporting de Lisboa, en una nueva edición del clásico que paraliza el país. El colombiano tuvo participación activa en el mediocampo, aportando equilibrio y precisión en la circulación del balón.

Además, Ríos debutó en la Champions League vistiendo la camiseta del Benfica en los playoffs frente al Niza de Francia, serie que los portugueses resolvieron a su favor para asegurar su presencia en la fase de grupos. Estos primeros pasos han sido suficientes para que la prensa local comience a seguir de cerca su evolución.



¿Qué dicen de Richard Ríos en Portugal?

Richard Ríos en su debut con el Benfica. Benfica.

El diario deportivo 'A Bola' le dedicó un artículo en el que resaltó su estilo elegante y la seguridad con la que se desplaza en el campo. El medio aclaró que no se trata de una comparación directa en cuanto a rendimiento, sino de un paralelismo por la manera en que Ríos controla el balón y levanta la cabeza para distribuir el juego, algo que, según ellos, trae a la memoria al legendario Rui Costa, actual presidente del club.

Publicidad

“Los puristas perdonarán esta osadía, pero la forma en que este colombiano se mueve por el campo, especialmente con el balón bajo control y la cabeza bien alta, evoca a cierto número 10 que ayudó a escribir la historia del Benfica y que hoy dirige sus destinos”, señaló 'A Bola', otorgándole una calificación de 5 puntos por su actuación.

Rui Costa es una de las figuras más grandes del fútbol portugués. Debutó en los años noventa con Benfica, donde conquistó dos títulos antes de brillar en la Fiorentina, con la que ganó dos Copas de Italia y una Supercopa. En 2001 llegó al Milan por 41 millones de euros, convirtiéndose en uno de los fichajes más costosos de la época. Con el club italiano, dirigido por Carlo Ancelotti, ganó cinco títulos, incluida una Champions League, tras vencer en la final a la Juventus por penales.



¿Cuándo juega el Benfica?

El próximo reto de Richard Ríos y el Benfica será en la primera jornada de la Liga de Portugal, este sábado 16 de agosto, cuando visiten al Estrela de Amadora. El partido está programado para las 2:30 p. m. (hora colombiana) y marcará el inicio del camino de las ‘águilas’ en busca de un nuevo título liguero.