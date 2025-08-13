Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / A colombiano nadie lo detiene en la Vuelta a Portugal: es segundo y está a ocho segundos del líder

A colombiano nadie lo detiene en la Vuelta a Portugal: es segundo y está a ocho segundos del líder

Este miércoles, luego de la jornada de descanso, en la etapa 6 de la Vuelta a Portugal, un ciclista colombiano fue tercero y saltó a la segunda plaza de la clasificación general. ¡Va por el título!

Jesús David Peña y sus compañeros del APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense.
Por: Caracol Sports
 /  EFE
|
Actualizado: agosto 13, 2025 07:23 p. m.