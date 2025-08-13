A colombiano nadie lo detiene en la Vuelta a Portugal: es segundo y está a ocho segundos del líder

El colombiano Jesús David Peña quedó tercero este miércoles en una sexta etapa de la Vuelta a Portugal ganada por el australiano Brady Gilmore y acortó distancias con el actual líder de la general, el ruso Artem Nych.

Gilmore, del Israel Premier Tech Academy, recorrió los 175,2 kilómetros entre Águeda y Guarda, en la Región Centro (fronteriza con España), en 4 horas, 38 minutos y 58 segundos, en lo que fue su segunda victoria consecutiva en la prueba portuguesa.

A un segundo de distancia quedaron el español Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista) y David Peña (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense), lo que permitió al ciclista colombiano del tercer al segundo puesto de la general.

Con su puesto en el podio, David Peña redujo de 12 a 8 su distancia con respecto al líder y defensor del título Nych (Anicolor-Tien 21), que terminó la etapa en cuarto lugar.

Entre los diez primeros también terminaron el argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé) y el español Álvaro Sagrado (Illes Balears Arabay), en la sexta y novena posición respectivamente.

El 13º puesto de Julen Arriola-Bengoa fue el mejor logrado este miércoles por el Caja Rural-Seguros RGA, mientras que en 14º quedó el mexicano Edgar David Cadena, del Petrolike.

La 85ª edición de la Vuelta portuguesa seguirá recorriendo el centro del país en su séptima ronda, con un recorrido de 179,3 kilómetros que partirá de Sabugal y terminará con la subida al Alto de la Torre, en la Sierra de Estrela, el punto más alto de Portugal peninsular.

pic.twitter.com/xeYpRwP40T Volta a Portugal – Etapa 6

🏆 Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy)

🥈 Raúl Rota (Rádio Popular – Paredes – Boavista) (“)

🥉 Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) (“) — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) August 13, 2025

Clasificación general de la Vuelta a Portugal 2025, tras la etapa 6

1. NYCH Artem, Anicolor / Tien 21 - 25:18:26

2. PEÑA Jesus David, APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense - 0:08

3. MUNTON Byron, EIRENSE - BEECELER - 0:21

4. GUERIN Alexis, Anicolor / Tien 21 - 0:26

5. LOPES Lucas, Rádio Popular - Paredes - Boavista - 1:19

6. ANTUNES Tiago, Efapel Cycling - 1:24

7. CADENA Edgar David, Petrolike - 1:34

8. DUARTE Emanuel, Credibom / LA Aluminios / Marcos Car - 1:37

9. SAGRADO Alvaro, Illes Balears Arabay - 1:54