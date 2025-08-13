Millonarios no para de recibir malas noticias; sumó otro jugador a la lista de lesionados

La campaña de Millonarios en el segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025 está lejos de cumplir las expectativas. El equipo dirigido por David González atraviesa un momento crítico, ubicado en la última posición de la tabla con apenas un punto, producto de tres derrotas y un empate. Este inicio irregular ha encendido las alarmas entre la hinchada y el cuerpo técnico, que confían en mejorar una vez se disputen los dos compromisos aplazados que podrían ayudar a escalar posiciones en la clasificación.

En este contexto deportivo poco favorable, las malas noticias no se limitan únicamente a los resultados. Las lesiones han golpeado con fuerza la nómina del conjunto capitalino, obligando al entrenador a replantear sus esquemas y buscar soluciones en medio de un calendario exigente.

Millonarios sumó otro lesionado

A través de sus redes sociales oficiales, Millonarios confirmó la baja de su lateral derecho, Helibelton Palacios, quien sufrió una lesión muscular que lo mantendrá alejado de la competencia por un tiempo indeterminado.

“Millonarios FC informa que, luego de realizarse todos los exámenes de diagnóstico, el jugador Helibelton Palacios presentó, en el partido vs. Deportivo Cali, una lesión muscular de segundo grado en la porción larga del bíceps femoral de su pierna derecha. El jugador ya inició su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”, detalló el comunicado del club.

La dolencia se produjo durante el duelo de la sexta fecha del campeonato, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en el que Millonarios empató 3-3 frente a Deportivo Cali. Aunque el marcador dejó un punto para los ‘embajadores’, el compromiso también trajo consigo un parte médico preocupante, ya que no solo Palacios resultó afectado.

En el mismo encuentro, el arquero uruguayo Guillermo De Amores sufrió una conmoción cerebral, lo que obligó a su observación médica durante varias horas después del partido. Por fortuna, el golero no presenta complicaciones graves, aunque su regreso a las canchas dependerá de su evolución y del alta médica correspondiente.

Por su parte, el defensor central Andrés Llinás fue el más afectado de la jornada. El zaguero sufrió una fractura del cuello de pie en su pierna izquierda, una lesión que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego por un periodo prolongado, dejando un vacío importante en la zona defensiva del equipo.



¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Tras el aplazamiento del clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe, Millonarios volverá a la acción en la Liga BetPlay II-2025 el domingo 17 de agosto. Ese día, el equipo azul visitará el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué para enfrentar al Deportes Tolima en un compromiso vital para sus aspiraciones de salir del fondo de la tabla y reencontrarse con la victoria.