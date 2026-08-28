Alivio para Yerry Mina y Cagliari; compañero que casi muere ahogado en una piscina, recibió el alta

El futbolista francés del Cagliari, Yael Trepy, y quien es compañero del defensor colombiano Yerry Mina, recibió este jueves el alta del Hospital Universitario de Sassari, en Cerdeña (norte de Italia), tras evolucionar favorablemente del grave episodio que obligó a su ingreso en coma inducido después de sufrir un accidente en una piscina.

El jugador, de 20 años, abandonó el centro hospitalario en buenas condiciones clínicas, según el último parte médico difundido por el club, tras completar un proceso de recuperación que comenzó en estado crítico.

Tras superar la fase más delicada y experimentar una progresiva mejoría respiratoria, Trepy había sido trasladado de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al Servicio de Neumología Clínica, donde continuó con el tratamiento y la recuperación hasta recibir el alta.

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"El paciente recibe hoy (jueves) el alta en condiciones clínicas generales buenas, después de un proceso clínico que ha mostrado una recuperación progresiva y significativa", explicó el director del Servicio de Neumología, Pietro Pirina, quien añadió que las pruebas realizadas durante su hospitalización mostraron una evolución favorable que permitió programar el alta con normalidad.



Yael Trepy en medio de un juego con Cagliari contra Roma en la Serie A. Foto: AFP

El futbolista, según el hospital, se despidió sonriente del personal sanitario antes de abandonar las instalaciones.

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Trepy ingresó en el Hospital Santissima Annunziata de Sassari después de estar a punto de ahogarse en una piscina durante unas vacaciones con amigos en el norte de Cerdeña.

Según explicó entonces el Cagliari, el jugador se quedó dormido al sol durante horas y terminó en la zona profunda de la piscina, donde no pudo mantenerse a flote al no saber nadar.

Fue encontrado inconsciente y con abundante agua en los pulmones, por lo que tuvo que ser intubado y trasladado al hospital. Permaneció varios días en la UCI y en coma inducido hasta que comenzó su recuperación.

Nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, en la región francesa de Île-de-France, Trepy llegó al Cagliari en enero de 2023 y desarrolló buena parte de su formación en las categorías inferiores del club.

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En enero de 2026 dio el salto al primer equipo y debutó como profesional ante el Cremonese, partido en el que marcó cuatro minutos después de saltar al campo para establecer el definitivo 2-2 en el minuto 88.