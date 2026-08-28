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Gol Caracol  / Bajas sensibles en el Real Madrid; figuras se pierden el duelo contra Málaga en el Bernabéu

Bajas sensibles en el Real Madrid; figuras se pierden el duelo contra Málaga en el Bernabéu

Luego de su más reciente victoria sobre la Real Sociedad, el Real Madrid de Mourinho se encuentra listo para enfrentar un nuevo desafío. Sin embargo, desde el banquillo hay preocupación.

Por: EFE
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Real Madrid recibe el domingo al Málaga en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid recibe el domingo al Málaga en el Santiago Bernabéu.
Foto: AFP

El francés Aurélien Tchouameni y el brasileño Endrick trabajaron este viernes al margen del grupo en la Ciudad Real Madrid y no llegarán al encuentro que disputará el 'conjunto blanco' frente al Málaga este domingo en el estadio Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga.

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Tchouameni todavía no se ejercitó con sus compañeros después de los problemas físicos que arrastró desde el Mundial. José Mourinho ya advirtió antes del partido contra la Real Sociedad de que el centrocampista no había sufrido una recaída, pero aseguró que el club no asumiría riesgos con su regreso.

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“Hemos decidido con él, el cuerpo técnico y el departamento médico que vuelva al cien por cien. Vamos a esperar. Si es una semana más, será una semana más, pero no vamos a empujarlo”, afirmó el técnico portugués.

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Por su parte, Endrick continuó con la recuperación de una pequeña tendinitis muscular. El director técnico portugés José Mourinho, explicó esta semana que se trataba de una medida preventiva para evitar una lesión de mayor importancia y no fijó una fecha para la vuelta del jugador.

Endrick, jugador brasileño del Real Madrid
Endrick, jugador brasileño del Real Madrid
AFP

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Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo Goes y Thiago Pitarch también completaron trabajo individual de recuperación y no participaron en la sesión colectiva.

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Entre tanto, el resto de la plantilla comenzó el entrenamiento con trabajo físico sobre el césped. Después llevó a cabo una fase táctica y ejercicios de posesión, conducción y combinación antes de cerrar la jornada con varias series de partidos en espacios reducidos, según informó la web del 'conjunto merengue'.

¿Cuando vuelve a jugar el Real Madrid?

Por consiguiente, el próximo desafío al cual se enfrentará el equipo 'merengue' será este domingo 30 de agosto, en condición de local, frente al Málaga por la tercera jornada de LaLiga.

El encuentro tiene como horario de apertura para Colombia a las 10:00 de la mañana y se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, en la ciudad de Madrid, España. El partido se podrá ver EN VIVO en TV para Colombia en la señal de DSports y en la plataforma de 'streaming' de DGO. Además, en este portal: www.golcaracol.com, encontrará las jugadas virales, los golazos y quién se lleva los tres puntos.

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