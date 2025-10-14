Barcelona y una mala noticia de ultimo momento; ya es un tema confirmado

El delantero polaco Robert Lewandowski sufre una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, por lo que se suma a la lista de bajas del equipo de Hansi Flick.

En el comunicado emitido por el club azulgrana no se determina el periodo de baja, pero en función de la gravedad de la misma, difícilmente podrá estar disponible para el Clásico ante el Real Madrid, que se jugará el próximo 26 de octubre.

El polaco se sumará así a una lista de descartados en la que se encuentran los metas Joan Garcia y Marc Andre ter Stegen, además de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo.

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona AFP

Por contra, Flick podrá recuperar próximamente a Lamine Yamal y Fermín López, que podrían ser dados de alta para el próximo partido ante el Girona, a la espera de la evolución de Raphinha, otro de los jugadores lesionados.



¡No todo son malas noticias!

No todo son malas noticias para el conjunto catalán, que espera renovar en esta misma semana al centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, de 28 años; esto, según lo ha comunicado la entidad azulgrana.



A pesar de que no se ha anunciado oficialmente la duración del mismo, de Jong, cuyo compromiso finalizaba el próximo 30 de junio, firmará, según diferentes informaciones periodísticas, para las tres próximas temporadas, hasta junio de 2029.

Frenkie de Jong, novedad en el entrenamiento del Barcelona Foto: AFP

Publicidad

Según 'Mundo Deportivo', la cláusula de rescisión quedará fijada en 500 millones de euros, cien más que la actual. El neerlandés se ha convertido con Hansi Flick en un fijo junto con Pedri González en el doble pivote y un jugador fundamental para los esquemas del alemán.

Y eso que el exjugador de Ajax vivió continuos problemas con las lesiones, en concreto en el tobillo derecho y durante la temporada 2023-24. Según datos de 'Transfermarkt', el neerlandés estuvo de baja un total de 261 días (46 partidos).