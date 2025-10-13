Síguenos en::
De llevar el balón en burro a clasificar al Mundial: Cabo Verde y una insólita historia

De llevar el balón en burro a clasificar al Mundial: Cabo Verde y una insólita historia

La Selección de Cabo Verde jugará por primera vez el Mundial, sin embargo, se viralizó aún más por un curioso hecho que se dio hace tres años en su liga local. ¡El protagonista fue un burro!

Por: AFP
Actualizado: 13 de oct, 2025
En el 2022, en la final de la Liga de Cabo Verde, el balón se le entregó al árbitro con ayuda de un burro.
En el 2022, en la final de la Liga de Cabo Verde, el balón se le entregó al árbitro con ayuda de un burro.
AFP - Pantallazo.

