Jhon Arias, elogiado en Europa por su gran Mundial 2026; "bendición para Colombia"

Jhon Arias se ha convertido en uno de los nombres propios de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El futbolista del Palmeiras ha sido una de las piezas más destacadas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, gracias a su despliegue, inteligencia táctica y capacidad para influir en el juego. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y recibió elogios desde Europa, donde destacan su importancia en el funcionamiento del combinado nacional.

El portal español 'Mundo Deportivo' resaltó el nivel que ha mostrado el colombiano durante la Copa del Mundo y aseguró: "Colombia está siendo una de esas selecciones que en general están gustando, ofreciendo un rendimiento sólido con el que se ha posicionado como un equipo capaz de ganarle a cualquiera. En este sentido, está erigiéndose como un factor diferencia Jhon Arias, indiscutible con Néstor Lorenzo, elegido como el 'Jugador a seguir Panini' de este martes".

El medio también hizo énfasis en la transformación táctica que ha experimentado el jugador durante el certamen, destacando que ha sabido adaptarse a una nueva función dentro del esquema del entrenador argentino. "Jhon Arias es habitualmente extremo, pero en este Mundial ha pasado por una reconversión a interior para quedar encajado en el costado izquierdo del centro del campo de una Colombia que forma en 4-3-3. Destaca por su creatividad y toma de decisiones, pero es también solidario en el repliegue, una circunstancia que se antoja como innegociable en esta Colombia", señaló.

Jhon Arias en Selección Colombia AFP

El rendimiento del atacante respalda esos elogios. En el Mundial de 2026 ha disputado los cuatro partidos de la Selección Colombia, acumula 316 minutos en cancha y registra un gol (contra Ghana), consolidándose como uno de los futbolistas más influyentes del equipo en el torneo.



Desde su debut con la Selección Colombia, Arias suma 42 partidos, siete goles, cinco asistencias, cuatro tarjetas amarillas y 2.908 minutos. Sus mejores registros, sin embargo, están llegando en la Copa del Mundo, donde se ha ganado un lugar como titular indiscutido y se ha convertido en uno de los principales argumentos futbolísticos de Lorenzo para ilusionarse con seguir avanzando en el Mundial 2026.