Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jhon Arias, elogiado en Europa por su gran Mundial 2026; "bendición para Colombia"

Jhon Arias, elogiado en Europa por su gran Mundial 2026; "bendición para Colombia"

La prensa española se regó en elogios para Jhon Arias, una de las figuras de la Selección Colombia y el anotador del gol frente a Ghana, en los dieciseisavos de final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
Comparta en:
Jhon Arias en duelo contra Portugal, en el Mundial 2026.
Jhon Arias en duelo contra Portugal, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Jhon Arias se ha convertido en uno de los nombres propios de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El futbolista del Palmeiras ha sido una de las piezas más destacadas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, gracias a su despliegue, inteligencia táctica y capacidad para influir en el juego. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y recibió elogios desde Europa, donde destacan su importancia en el funcionamiento del combinado nacional.

El portal español 'Mundo Deportivo' resaltó el nivel que ha mostrado el colombiano durante la Copa del Mundo y aseguró: "Colombia está siendo una de esas selecciones que en general están gustando, ofreciendo un rendimiento sólido con el que se ha posicionado como un equipo capaz de ganarle a cualquiera. En este sentido, está erigiéndose como un factor diferencia Jhon Arias, indiscutible con Néstor Lorenzo, elegido como el 'Jugador a seguir Panini' de este martes".

Selección Colombia
Selección Colombia

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Suiza, en el Mundial 2026

Selección de Suiza
Selección Colombia

Atentos en la Selección Colombia; figura de Suiza se pierde los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo
Selección Colombia

La probable alineación titular de Selección Colombia para HOY enfrentar a Suiza, en el Mundial 2026

El medio también hizo énfasis en la transformación táctica que ha experimentado el jugador durante el certamen, destacando que ha sabido adaptarse a una nueva función dentro del esquema del entrenador argentino. "Jhon Arias es habitualmente extremo, pero en este Mundial ha pasado por una reconversión a interior para quedar encajado en el costado izquierdo del centro del campo de una Colombia que forma en 4-3-3. Destaca por su creatividad y toma de decisiones, pero es también solidario en el repliegue, una circunstancia que se antoja como innegociable en esta Colombia", señaló.

Jhon Arias en Selección Colombia
Jhon Arias en Selección Colombia
AFP

El rendimiento del atacante respalda esos elogios. En el Mundial de 2026 ha disputado los cuatro partidos de la Selección Colombia, acumula 316 minutos en cancha y registra un gol (contra Ghana), consolidándose como uno de los futbolistas más influyentes del equipo en el torneo.

Desde su debut con la Selección Colombia, Arias suma 42 partidos, siete goles, cinco asistencias, cuatro tarjetas amarillas y 2.908 minutos. Sus mejores registros, sin embargo, están llegando en la Copa del Mundo, donde se ha ganado un lugar como titular indiscutido y se ha convertido en uno de los principales argumentos futbolísticos de Lorenzo para ilusionarse con seguir avanzando en el Mundial 2026.

Selección Colombia en el Mundial 2026
Selección Colombia

Colombia y Argentina, por un martes en el que defienden el orgullo sudamericano en el Mundial

Gustavo Puerta, en el Mundial 2026, con Bogotá F.C. y en la Selección Colombia Sub-20
Exclusivo
Selección Colombia

Gustavo Puerta y su desconocida historia; "jugó primero en la Selección antes de fichar por un club"

Selección de Suiza
Exclusivo
Gol Caracol

"Suiza no tiene un crack como Luis Díaz, pero es una selección equilibrada; no será un rival cómodo"

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Jhon Arias

Selección Colombia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad