Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Bolivia hizo la épica; venció 1-0 a Brasil y buscará volver a una Copa del Mundo, tras 32 años

Bolivia hizo la épica; venció 1-0 a Brasil y buscará volver a una Copa del Mundo, tras 32 años

Con un tanto de Miguel Terceros, los dirigidos por Óscar Villegas aseguraron el cupo al repechaje que se disputará en marzo de 2026. Su última participación en un Mundial fue en 1994.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:27 p. m.
Comparta en:
Bolivia vs. Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas
Bolivia vs. Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas
Colprensa