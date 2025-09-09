Ecuador cerró con broche de oro la Eliminatoria al vencer 1-0 a Argentina

La selección de Ecuador se aseguró este martes el segundo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 al vencer a la de Argentina por 1-0 en partido de la decimoctava y última jornada disputado en el estadio Isidro Romero Carbo de Guayaquil.

El único gol del encuentro lo marcó de penalti en el minuto 13 añadidos al primer tiempo el delantero Enner Valencia, quien así llegó a seis anotaciones en la fase clasificatoria.

Ambos equipos sufrieron una expulsión por parte del árbitro del partido, el colombiano Wilmar Roldán. En el primer tiempo, la Albiceleste perdió a Nicolás Otamendi por una violenta infracción sobre Valencia, mientras que la Tri quedó con diez en la segunda parte ante la doble amonestación cometida por Moisés Caicedo.

Argentina, pese a la derrota, terminó de primero en las eliminatorias y su rendimiento fue del 70,3 %. Ecuador quebró una racha de cuatro empates consecutivos y el triunfo le permite conseguir un rendimiento del 53,7 %.

Ecuador vs. Argentina, por Eliminatoria Sudamericanas AFP

- Ficha técnica:

1. Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado (m.46, Jhon Yeboah) (m.93, Alan Minda), Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Nilson Angulo (m.59, Jordy Alcívar); Gonzalo Plata (m.69, Kevin Rodríguez) y Enner Valencia (m.59, Kendry Páez).

Seleccionador: Guillermo Martino.

0. Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Belardi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul (m.69, Giovani Lo Celso), Leandro Paredes (m.62, Franco Mastantuono), Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone (m.37, Juan Foyth); Nicolás González y Lautaro Martínez (m.63, Julián Álvarez).

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Gol: 1-0, m.45+13 de reposición: Enner Valencia.

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia. Amonestó a Lautaro Martínez (m.8), Caicedo (m.16), Plata (m.26), Preciado (m.45), Tagliafico (m.65) y Belardi (m.80). Expulsó a Otamendi por roja directa (m.31) y a Caicedo por doble tarjeta amarilla (m.50).

Incidencias: partido de la última jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, disputado en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, de Guayaquil, ante unos 40.000 espectadores.