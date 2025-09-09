Publicidad

Ecuador cerró con broche de oro la Eliminatoria al vencer 1-0 a Argentina

Los dirigidos por Sebastián Beccacece se impusieron por la mínima diferencia a la vigente campeona del mundo con un tanto de Enner Valencia, que aseguró el segundo lugar del 'tri' en la Eliminatoria.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:06 p. m.
