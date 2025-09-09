Publicidad

Gol Caracol  / Bolivia y el polémico penalti contra Brasil que le permitió clasificar al repechaje

Bolivia y el polémico penalti contra Brasil que le permitió clasificar al repechaje

La decisión arbitral que le permitió a Bolivia anotar y vencer 1-0 a Brasil ha sido cuestionada y algunos la catalogaron de 'escándalo' e 'insólita'.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:57 p. m.
Bolivia venció 1-0 a Brasil, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, y clasificó al repechaje para el Mundial 2026
AFP