Figura del ciclismo colombiano, sancionada por "violar las normas antidopaje"

No paran las malas noticias para el ciclismo colombiano. El pasado 27 de enero, se confirmó que Germán Darío Gómez, del Polti VisitMalta, había sido suspendido por la UCI de manera "provisional obligatoria" a consecuencia de un resultado analítico adverso en un control fuera de competición efectuado el 28 de diciembre de 2025.

Ahora, este jueves 5 de febrero, se conoció que Martha Bayona, subcampeona mundial de ciclismo en pista en Keirin, en 2017 y 2023, y diploma olímpico en París 2024, fue sancionada por la UCI por una "infracción de las normas antidopaje". Así lo explicó el Tribunal Antidopaje a través de un comunicado oficial en su página web.

"Se encontró a la ciclista culpable de una infracción de las normas antidopaje debido a tres fallos de localización en un período de 12 meses e impuso un período de suspensión de 18 meses a la ciclista. El castigo empezó el 23 de abril de 2025 y será efectivo hasta el 22 de octubre de 2026", expresaron con relación a este caso.

Cabe aclarar que Martha Bayona podrá presentar una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en un plazo no mayor a un mes. Justamente, la corredora nacional se pronunció en sus redes sociales, con un extenso comunicado en donde explicó algunos detalles de lo acontecido, recibiendo el respaldo de sus seguidores.



"Quiero dirigirme a la opinión pública para aclarar mi situación y compartir, con honestidad, el momento por el que estoy atravesando. Respeto la decisión del Tribunal, aunque no ha sido un camino fácil, quiero dejar claro que nunca fue mi intención evadir controles, ni mucho menos hacer trampa", dijo en su pronunciamiento.

"A lo largo de todo este proceso, la UCI reconoció que 'bajo ninguna circunstancia considera que intenté evadir pruebas ni cuestiona mis esfuerzos o compromiso con las reglas antidopaje'. Siempre he defendido un deporte limpio y he colaborado con el sistema antidopaje", añadió Martha Bayona en su cuenta oficial de Instagram.

"Los hechos que dieron lugar a esta sanción fueron errores humanos, cometidos en un periodo complejo de mi vida, y los asumo con responsabilidad y cabeza en alto. Viví uno de las años más difíciles a nivel personal y fue la suspensión provisional, la imposibilidad de competir, soledad y falta de acompañamiento institucional", contó.

"Además, presenté una alta carga emocional. A esto se sumó la muerte de mi padre, un golpe doloroso, el cual marcó un antes y un después en mi vida. En esta etapa, y aprovechando el tiempo de suspensión, tomé también la decisión de someterme a una cirugía que venía posponiendo desde hace más de dos años", comentó.

"Fue una decisión pensada desde la salud, el bienestar y la responsabilidad con mi cuerpo y con mi futuro como atleta. Este proceso me ha recordado que más allá de los resultados y medallas, los deportistas somos personas. Asumiré las consecuencias de este proceso con respeto, aprendizaje y fortaleza", sentenció Martha Bayona.