Gol Caracol  / Ciclismo  / Figura del ciclismo colombiano, sancionada por "violar las normas antidopaje"

Figura del ciclismo colombiano, sancionada por "violar las normas antidopaje"

Considerada como una de las mejores del país en ciclismo de pista, fue subcampeona mundial y diploma olímpico en París 2024, recibió esa noticia por parte de la UCI.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 5 de feb, 2026
Martha Bayona, ciclista colombiana de pista, en los Juegos Olímpicos de París 2024
AFP

