A James Rodríguez le meten presión; Minnesota lo ficharía para romper negativa estadística en la MLS

La novela de James Rodríguez estaría pronto de llegar a su fin ante el inminente anuncio de Minnesota United. El club de la MLS quiere dar un golpe en el mercado de fichajes del fútbol de los Estados Unidos y a la par romper con una negativa estadística en su juego. Por su parte, el talentoso volante busca regularidad y minutos de juegos con miras al Mundial de 2026.

Según el periodista Tom Bogert, "James Rodríguez estará con Minnesota United al menos hasta el Mundial donde dirigirá a Colombia". De esa manera le puso fecha a su posible vínculo con el conjunto norteamericano.

Más allá del tiempo y cifras sobre el contrato que podría firmar el '10', el citado comunicador reveló una de las negativas estadísticas del club que más motivación genero para fichar a Rodríguez Rubio. "Minnesota United tuvo la menor posesión en la MLS el año pasado (39 %)... se espera que eso cambie para 2026. Su lanzamiento de tiros libres solo aumentará esa fortaleza para los Loons", agregó Bogert.

Ahora bien, Minnesota fue uno de los equipos que logró una campaña regular en el 2025. En la Conferencia Oeste ocupó la cuarta casilla con 58 puntos, producto de 16 victorias, 10 empates y ocho derrotas. En los play offs superaron a los Seattle Sounders luego de ganar el primer juego en penaltis 3-2, perder 2-4 el segundo y vencer de nuevo en los doce pasos 7-6 en el tercer y último encuentro.



En la semifinal del Oeste, Minnesota cayó 1-0 con San Diego FC, club que lideró la fase regular.

James llega a un club que nunca ha ganado su conferencia y mucho menos el título de la MLS. 'The Loons' fueron fundado el 25 de marzo de 2010 y todavía tiene en sus filas al jugador con más presencias de su historia: el neozelandés Michael Boxall con 235 juegos. El cucuteño no será al primer colombiano en vestir la camiseta del equipo del norte de los Estados Unidos, puesto que ya han pasado Ménder García, Angelo Rodríguez y Carlos Darwin Quintero (tercer máximo artillero de la historia del club con 27 goles).