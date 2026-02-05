Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A James Rodríguez le meten presión; Minnesota lo ficharía para romper negativa estadística en la MLS

A James Rodríguez le meten presión; Minnesota lo ficharía para romper negativa estadística en la MLS

En las próximas horas, Minnesota United anunciaría el fichaje del colombiano James Rodríguez con el cual buscan dar un golpe en el mercado y de paso acabar con un anti récord.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
James Rodríguez arrancó pretemporada para 226, aunque no tiene club.jpg
James Rodríguez prendió motores para 2026, pese a no tener club.
Foto: Club León.

Publicidad

Publicidad

Publicidad