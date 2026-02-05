A Edwuin Cetré lo siguen 'mareando' las ofertas; tras paso fallido a Brasil, lo quiere equipo grande

Desde la reciente negociación caída desde Brasil, donde esperaban quedarse con los derechos del colombiano; ahora a Edwuin Cetré no le paran los ‘coqueteos’ con varios grandes del continente sudamericano.

Y es que, su gran actualidad futbolística, que ha aportado con títulos y más en Estudiantes de La Plata; solo revalida su importante momento, que ya llama la atención de varios clubes.

Uno de ellos es Boca Juniors, quien, después de la fallida operación por Marino Hinestroza y Kevin Serna, ahora el ‘xeneize’ iría por otro futbolista colombiano, pensando en suplir esa posición de extremo para el 2026.

“El contacto de Boca Juniors fue exploratorio y apuntó a conocer el escenario general del jugador, que en las últimas horas volvió a entrenarse con el plantel del ‘Pincha’, tras la caída de u transferencia a Athletico Paranaense. Aquella operación había avanzado al punto de que Cetré se realizara la revisión médica y estaba encaminada a convertirse en la compra más cara de la historia del club brasileño”, indicó de entrada ‘TyC Sports’, dando reveladores detalles de lo que ha pasado en las últimas horas con el extremo ‘cafetero’.



Sumado a eso, entre otras informaciones, el periodista Lucho Cofano afirmó que en el conjunto ‘azul y oro’ ya conocen el posible escenario ante una eventual negociación con por el colombiano.

“Boca inició gestiones por Edwuin Cetré, ya hubo un primer contacto con su entorno para conocer condiciones de salida luego de su fallido arribo a Athletico Paranaense. Escenario abierto", dijo dicho periodista a través de su cuenta de ‘X’.

No obstante, según lo aclaró y profundizó el mismo medio argentino, parece ser que, a pesar de los diferentes sondeos, en el ‘Pincha’ no hay desespero por zafarse del colombiano, quien es una de las actuales figuras en el plantel.

“En Estudiantes aclaran que no existe urgencia por desprenderse del atacante cafetero. Con contrato vigente y nuevamente a disposición del cuerpo técnico comandado por Eduardo Domínguez, el club no está desesperado por venderlo y solo avanzaría en una transferencia si la propuesta resulta conveniente desde lo deportivo y lo económico”, complementó ‘TyC Sports’.



¿Por qué se ‘cayó’ el traspaso con Athletico Paranaense?

Según lo informó Estudiantes de La Plata en su momento, a través de un comunicado, “a pesar de los avances previos con Paranaense, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”.

No obstante, y contrario a lo que hablaron en territorio argentino, desde la prensa brasileña enfatizaron en que “problemas en los estudios cardiológicos del atacante, lo que llevó a los dirigentes a considerar más prudente no continuar con la transferencia”.