Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A Edwuin Cetré lo siguen 'mareando' las ofertas; tras paso fallido a Brasil, lo quiere equipo grande

A Edwuin Cetré lo siguen 'mareando' las ofertas; tras paso fallido a Brasil, lo quiere equipo grande

Desde territorio argentino dan reveladoras informaciones, referente a lo que podría ser el futuro del futbolista colombiano. Habría interés de gigante sudamericano.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
Edwuin Cetré levantando el título del fútbol argentino.
Edwuin Cetré levantando el título del fútbol argentino.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad