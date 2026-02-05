Cristiano Ronaldo mantiene postura y está contra Al Nassr; seguirá en huelga y no jugará

Luego de la sorpresiva ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido del pasado lunes de Al Nassr contra Al Riyadh, que afortunadamente fue victoria 1-0 para su equipo, se conoció que para el encuentro programado para este viernes contra el duro Al Ittihad, el astro portugués también estará ausente, y nuevamente no será por decisión técnica o lesión, es por su voluntad y debido al enojo que viene teniendo con los dueños del club árabe.

El periodista Fabrizio Romano confirmó la noticia este jueves señalando que a pesar de que está entrenando con el equipo de Riad, decidió mantener su postura y no jugar aún, en un día en el que está de cumpleaños celebrando sus 41 años, pero que eso no ha sido impedimento para tomar esa radical decisión de seguir afuera.



Cristiano Ronaldo decide no jugar con Al Nassr

El citado comunicador informó en sus redes sociales que el atacante portugués "sigue fuera del próximo partido de Al Nassr contra Al Ittihad el viernes", y explicando que "como se reveló aquí el lunes; no hay problemas con el personal ni la gerencia de Al Nassr, no hay lesiones, no hay problemas físicos".

Seguido a eso, puntualizó en que Cristiano Ronaldo sigue "molesto por la gestión del PIF con algunos clubes de la Liga de Arabia Saudita", ya que el Fondo de Inversión Pública es dueño de varios de los clubes poderosos de ese país, entre esos el Al Nassr, el Al Hilal y el Al Ahli, pero con el fichaje de Karim Benzema al segundo nombrado anteriormente, el astro luso siente que no está siendo valorado y hay otros equipos que se refuerzan mejor que el suyo.

De hecho, en su natal Portugal esta noticia ha causado sorpresa e inquietud, ya que faltan pocos meses para el inicio del Mundial 2026, por lo que también le dieron trascendencia al tema y señalaron que "siente que merece más respeto, considerando el papel decisivo que desempeñó para impulsar el fútbol saudí y elevarlo a un nivel sin precedentes", agregando que "además, aceptó el cargo de embajador del Mundial de 2034, que se celebrará en Arabia Saudí, para dar mayor visibilidad a la competición".



Ahora, habrá que esperar como lograr calmar y darle tranquilidad a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr y en Arabia, para que continúe jugando allí, y de paso siga buscando esa marca de los 1.000 goles como profesional, que es un objetivo personal que tiene 'CR7'. Eso sí, no se descarta que a mitad de año, a pesar de tener contrato hasta el 2027, pueda tomar un nuevo rumbo en su carrera en sus últimas temporadas.