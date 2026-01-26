Bolivia y un revés pensando en repechaje al Mundial 2026: perdió 1-0 en partido con México

México, con un equipo alternativo, sumó este domingo su segundo triunfo en cuatro días al vencer 1-0 a Bolivia en amistoso de cara al Mundial 2026, que organizará junto a Estados Unidos y Canadá en junio y julio.

El delantero argentino-mexicano Germán Berterame anotó a los 68 minutos el gol del triunfo del Tri en su visita al Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, ante más de 25 mil espectadores, entre ellos el presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Esta selección alternativa mexicana venía de vencer por el mismo marcador a Panamá el jueves en Ciudad de Panamá en su primer amistoso del año, que le permitió cortar una racha de seis partidos seguidos sin victoria.

Para Bolivia el partido ante el Tri es el último de su preparación para enfrentar el 26 de marzo a Surinam en Monterrey en el repechaje internacional por dos cupos para el Mundial.



"Evidentemente tenemos cosas que corregir. Me sirvió muchísimo estos dos partidos para sacar conclusiones más allá del resultado", dijo el técnico mexicano Javier Aguirre en conferencia de prensa tras el encuentro.

Publicidad

"Nos vamos contentos con lo que vimos", destacó.

Desde el inicio del encuentro, el Tri salió en busca de batir al experimentado portero local Carlos Lampe, que debió intervenir asiduamente ante las fallas defensivas del combinado local.

Publicidad

La selección boliviana, dirigida por Oscar Villegas, respondió con el delantero Fernando Nava, pero sus intentos fueron neutralizados por la defensa mexicana.

Selección Bolivia - Foto: AFP

En el segundo tiempo el DT azteca, el Vasco Aguirre, buscó con tres cambios rearmar su mediocampo para darle más poder ofensivo a su equipo y decididamente apuntar la victoria.

Esta se concretó cuando a los 68 minutos Berterame, que había ingresado diez minutos antes al campo de juego, aprovechó un rechazo de Lampe y con un derechazo marcó el único tanto del juego.

"Todos queremos ganar y trabajamos para ganar, pero no se dio. Hemos generado opciones y el gol de ellos terminó marcando la diferencia", sostuvo Villegas en conferencia de prensa.

Publicidad

Alineaciones:

Bolivia: Carlos Lampe - Lucas Macazaga, Luis Paz, Marcelo Tórrez, Richet Gómez (Leonardo Zabala, 7) - Ervin Vaca, Moisés Villarroel (Robson Matheus, 66), Ramiro Vaca - Carlos Melgar (Lucas Chávez, 75), Fernando Nava (Máximo Mamani, 75) y Bruno Miranda (Juan Godoy, 46). DT: Oscar Villegas.

Publicidad

México: José Rangel - Kevin Castañeda (Luis Francisco Romo, 74), Everardo Del Villar, Jesús Gallardo - Armando González (Germán Berterame, 57), Diego Lainez (Alexis Gutiérrez, 57), Erik Lira, Israel Reyes (Ramón Juárez, 33) - Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz (Brian Gutiérrez, 74), Jorge Sánchez (Denzell García, 58). DT: Javier Aguirre.