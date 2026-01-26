Síguenos en:
Gol Caracol  / Bolivia y un revés pensando en repechaje al Mundial 2026: perdió 1-0 en partido con México

El seleccionado de Bolivia tuvo un partido preparatorio frente a la anfitriona México, pero cayó por la mínima diferencia y sigue en su trabajo pensando en el repechaje por un cupo al Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 26 de ene, 2026
Selección Bolivia
Selección Bolivia en partido contra México - Foto:
AFP

