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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Andrés Gómez, a fuego con Vasco da Gama; "es el más agudo de todos, pero debe mejorar"

Carlos Andrés Gómez, a fuego con Vasco da Gama; "es el más agudo de todos, pero debe mejorar"

El extremo volvió a tener una buena actuación con Vasco da Gama en el Brasileirao; no obstante le dejaron un recado de cara los futuros compromisos de su equipo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Carlos Andrés Gómez vive un buen presente en el Vasco da Gama.
Carlos Andrés Gómez vive un buen presente en el Vasco da Gama.
X de @VascodaGama

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