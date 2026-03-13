Carlos Andrés Gómez, a fuego con Vasco da Gama; "es el más agudo de todos, pero debe mejorar"

El Vasco da Gama sumó tres puntos en el Brasileirao, al vencer por marcador de 2-1 sobre Palmeiras. Fue un duelo que tuvo presencia colombiana en cancha, y uno de los destacados fue Carlos Andrés Gómez. El exMillonarios revolucionó por la banda en el 'gigante de la Colina', y por ello, recibió comentarios positivos por su desempeño, pero también una advertencia de cara a los próximos compromisos.

El número '11' desplegó su velocidad, dejando a rivales en el camino, se mostró incisivo, asumió riesgos; no obstante, le falta ser un poco más punzante en el último cuarto de cancha. Así las cosas, desde Brasil analizaron lo fue la actuación del 'cafetero' en los 90 minutos en el Estadio São Januário.

¿Qué dijeron de Carlos Andrés Gómez tras Vasco da Gama 2-1 Palmeiras?

Carlos Andrés Gómez, jugador colombiano en Vasco da Gama - Foto: Vasco da Gama Oficial

Como es costumbre, tras una nueva jornada en el fútbol brasileño, en la prensa deportiva de aquel país desplegaron las habituales calificaciones, y el oriundo de Chocó no fue la excepción. A su vez, escribieron unas palabras de lo que fue su desempeño frente al 'verdao', escuadra en la que actuó su compatriota Jhon Arias.



"Como a lo largo de la temporada 2026, fue el jugador más incisivo y, una vez más, el mejor en el campo para el Vasco. Debido a que asume más riesgos, también es más propenso a cometer errores. Si mejora su toma de decisiones en ciertas jugadas, podrá marcar una diferencia aún mayor y ser decisivo en las jugadas de gol", se leyó en la reseña de 'Globo Esporte'.

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En cuanto a la puntuación por su actuación, este diario le otorgó un ocho de calificación, mientras que los 'torcedores' del Vasco da Gama fueron más allá y lo puntuaron con un 9.

Hay que indicar que en este partido frente al Palmeiras, en el Vasco también sumó minutos Johan Rojas, quien ingresó al 58' en lugar de Tchê Tchê, mientras que Marino Hinestroza volvió a quedarse en el banco de suplentes.



¿Cuándo vuelve a jugar Vasco da Gama en el fútbol de Brasil?

En ese orden de ideas, el calendario del balompié brasileño indica que será este domingo 15 de marzo, en condición de visitante, frente al Cruzeiro. El partido está pactado a iniciar en el Estadio Mineirão, en Belo Horizonte, a las 6:30 de la tarde, en horario de Colombia.

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Este será un compromiso en donde ambos equipos están obligados a sumar para salir del fondo de la tabla y empezar a enderezar su camino.