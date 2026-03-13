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Gol Caracol  / Tenis  / Carlos Alcaraz y una locura en Indian Wells; se disfrazó de abeja y dio de qué hablar

Carlos Alcaraz y una locura en Indian Wells; se disfrazó de abeja y dio de qué hablar

Una insólita situación se presentó con el joven tenista español, Carlos Alcaraz, luego de clasificar a semifinales, donde enfrentará a Daniil Medvédev.

Por: AFP
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Carlos Alcaraz, tenista español y número uno del mundo, clasificó a semifinales del Indian Wells 2026
Carlos Alcaraz, tenista español y número uno del mundo, clasificó a semifinales del Indian Wells 2026
AFP

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