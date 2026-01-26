Tragedia en México por tiroteo en pleno partido de fútbol en Guanajuato: hay víctimas fatales

Un tiroteo contra una grupo de personas reunidas en un partido de fútbol en el estado de Guanajuato (centro de México) dejó al menos 11 muertos y 12 lesionados, según informaron este domingo las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 hora local (23:30 GMT) en la comunidad Loma de Flores del municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, en el centro-oeste de México.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, confirmó en un mensaje público que 11 personas fallecieron, 10 en el lugar y una más en el hospital, y otras 12 resultaron lesionadas, entre ellas, una mujer y un menor de edad.

Prieto detalló que el tiroteo sucedió al final de un encuentro deportivo en un campo de fútbol, "en el cual se encontraban conviviendo las personas y un comando armado llegó y (las) atacó".



"Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca", advirtió el alcalde, al tiempo que pidió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, el apoyo para "recuperar la paz, tranquilidad y seguridad" del municipio.

Cinco personas fueron asesinadas el sábado en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores, y la semana pasada se registró una amenaza con un artefacto explosivo fuera de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca, la cual fue desactivada con intervención del Gobierno federal, recapituló Prieto.

El alcalde destacó que Salamanca es una ciudad que "ha dado mucho al país", pues alberga una refinería de Pemex y es "palanca de desarrollo".

En ese sentido, lamentó que existan grupos criminales que buscan "someter a la autoridad", lo que -advirtió- "no van a lograr".

Por su parte, la Fiscalía de Guanajuato informó del inicio de las investigaciones de los hechos, y precisó que seis de los 12 lesionados continúan bajo atención médica.

Además, la dependencia repudió "enérgicamente" el ataque, al tiempo que expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

Versiones señalan que ya van más de 17 fallecidos, según reportes de medios locales con testimonios de familiares, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades.

Este no es el primer ataque armado durante un partido de fútbol en Salamanca. En abril de 2025, un comando armado irrumpió en una cancha en la comunidad de Cárdenas y asesinó a cuatro personas, y un mes antes, tres murieron tras un tiroteo en un campo de fútbol en Zapote Negro.

Además, se trata de una de las matanzas más graves en los últimos años en Guanajuato, después de la ocurrida en junio de 2025 en el municipio de Irapuato donde 12 personas murieron y 20 quedaron lesionadas tras un tiroteo en una fiesta patronal por el día de San Juan Bautista.

Guanajuato fue el estado con más homicidios en México en 2025, con más de 2.500 casos registrados, según datos del Gobierno.