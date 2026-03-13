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Gol Caracol  / Ciclismo  / Jonas Vingegaard, tras la victoria de Harold Tejada en la París Niza; "No me gusta eso"

Jonas Vingegaard, tras la victoria de Harold Tejada en la París Niza; "No me gusta eso"

La etapa 6 quedó en manos del ciclista colombiano del XDS Astana Team, quien quedó en el top 10, a 11' 27'' de Jonas Vingegaard, líder de la carrera.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, tras la etapa 6 de la París Niza 2026
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, tras la etapa 6 de la París Niza 2026
AFP

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