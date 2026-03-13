Jonas Vingegaard, tras la victoria de Harold Tejada en la París Niza; "No me gusta eso"

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma) confesó que "solo quería llegar a salvo a la meta" durante la sexta jornada de la París Niza, carrera en la que viste el maillot amarillo y en la que ya se ha impuesto en dos etapas.

Vingegaard se mantuvo bien colocado, entre Barbentane y Apt, y llegó a la meta en el grupo de los favoritos, a seis segundos del colombiano Harold Tejada (Astana), el ganador. "No me gusta eso, cuando hay una bajada hacia la llegada. Solo quería llegar a salvo a la meta", explicó.

El danés sigue líder con una considerable ventaja de 3 minutos y 22 segundos sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez. "Ha terminado no siendo un día fácil. Bastante difícil otra vez, pero hemos llegado a la meta", añadió, en los micrófonos de la organización de la carrera.

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ciclista danés, ganó la etapa 5 y se perfila para ser el campeón de la París Niza 2026 AFP

Reconoció que no tenía pensado buscar de nuevo la victoria de etapa, que habría sido la tercera consecutiva para él, y que ya piensa en el fin de semana. Este sábado está prevista la etapa reina, con la subida a Auron en duda por las condiciones meteorológicas.



Vingegaard todavía no ve seguro el maillot amarillo: "Todo depende de lo que podamos hacer mañana. Parece que viene mucha nieve, así que será interesante ver lo que pasa".