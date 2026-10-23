Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Borussia Dortmund premiará a los hinchas que no utilicen el celular en el estadio; ¡increíble!

Borussia Dortmund premiará a los hinchas que no utilicen el celular en el estadio; ¡increíble!

El cuadro alemán hizo destacado anuncio en sus redes, con curiosa iniciativa, que ya tiene a todos los hinchas 'negriamarillos' hablando del tema en redes.

Por: EFE
Actualizado: 23 de oct, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Hinchada del Borussia Dortmund
Hinchada del Borussia Dortmund
AFP

El Borussia Dortmund premiará a lo largo de la presente temporada a los aficionados que no usen el teléfono móvil durante los partidos a través de su nueva aplicación 'FanModus', según anunció el club alemán.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La iniciativa, titulada "más fútbol, menos móvil", comenzará en el partido liguero del sábado contra el Eintracht Frankfurt, en el que los aficionados presentes en el estadio que eviten "desbloquear su móvil durante los 90 minutos, acumularán puntos y tendrán la oportunidad de ganar premios muy atractivos", como una camiseta firmada por la plantilla o vales regalo para la tienda.

Publicidad

Últimas noticias

Trofeo del Mundial de Clubes
Gol Caracol

Noticia de última hora en la FIFA; el fútbol femenino tendrá Mundial de Clubes

Manchester City y Paris Saint-Germain se enfrentaron en la segunda fecha de la Champions League
Gol Caracol

No solo pasa en Colombia; a PSG le aplazaron partido de Liga, por protestas en Francia

El Dortmund, en colaboración con la marca de telefonía móvil Vodafone, llevan a cabo esta revolucionaria medida para que los seguidores se centren "por completo en lo que ocurre en el terreno de juego" y vivan "las emociones más allá de la pantalla del móvil".

Publicidad

"El aquí y ahora es irremplazable"

Según publicó el club germano, esta iniciativa surge porque casi dos tercios de los aficionados al fútbol utilizan habitualmente sus teléfonos móviles en las gradas y se cuestionan hasta qué punto el uso del teléfono mejora la experiencia de vivir un partido en un estadio como el Signal Iduna Park, uno de los más icónicos del viejo continente.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

'FanMode' estará disponible en todos los partidos que el equipo dispute como local y, según explican, funcionará de "forma similar al modo avión, con solo pulsar un botón, podrán desconectar y sumergirse por completo en el encuentro" y será completamente voluntaria.

Publicidad

De esta forma, acumularán puntos "minuto a minuto a lo largo del encuentro" y durante el descanso, sí podrán utilizar sus dispositivos.

"Cuanto menos utilicen los aficionados sus smartphones durante el partido en casa, mayor será su puntuación".

Publicidad

Carsten Cramen, director general del Borussia Dortmund, declaró al respecto que a través de esta nueva aplicación intentan "proteger una experiencia que ninguna tecnología puede sustituir", como que haya más de "81.000 personas en el estadio cantando y animando al mismo tiempo es lo que queremos situar en el centro de todo esto: el aquí y ahora es irremplazable".

Relacionados

Liga Alemana

Borussia Dortmund

Publicidad

Publicidad

Publicidad