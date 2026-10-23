No solo pasa en Colombia; a PSG le aplazaron partido de Liga, por protestas en Francia

El duelo liguero previsto para este domingo entre el París Saint-Germain y el Lyon fue retrasado al lunes por las protestas programadas para el fin de semana en Francia, lo que le hará coincidir con la ceremonia de entrega del Balón de Oro, que se celebrará por primera vez en Londres.

La Liga francesa aceptó la petición de la Prefectura de París de retrasar el partido, tras los numerosos actos vandálicos y saqueos que se produjeron el pasado fin de semana con ocasión de las protestas de los estudiantes y los 'chalecos amarillos'.

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Se trata del segundo partido de primera división retrasado en Francia por el mismo motivo, tras el Toulouse-Troyes. En segunda división, el Montpellier-Red Star y el Saint-Etienne-Nantes, también fueron aplazados.

PSG venció a Barcelona, en condición de local, por la fecha 3 de la Champions League AFP

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El duelo entre el PSG, segundo de la liga, y el Lyon, líder con los mismos puntos, se programó a las 2:30 PM, media hora después de que comience en la capital británica la ceremonia del Balón de Oro, premio al que aspiran varios jugadores del equipo parisino.



Cabe recordar que el Paris Saint-Germaim viene dar el golpe entre semana, cuando logró vencer 4-2 al Barcelona, por la tercera fecha de la Champions League.

Entre ellos el ganador de la pasada edición, Ousmane Dembélé, que se encuentra lesionado y podría acudir a la gala, y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que también está lesionado.

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También figuran en la lista de 50 candidatos los españoles Fabian Ruiz, ganador de la Liga de Campeones y del Mundial, y Ferran Torres, el defensa marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Marquinhos, los portugueses Nuno Mendes, Vitinha y Joao Neves, y el ecuatoriano William Pacho.

No se ha retrasado por el momento otro evento deportivo previsto para el domingo, el duelo de la NFL estadounidense entre Nueva Orleans y Pittsburgh, programado a las 8:30 AM en el Estadio de Francia.