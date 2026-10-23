Kevin Castaño impresiona en Argentina; de borrado en River Plate a figura en Atlético Mineiro

A pocos meses de su salida en River Plate; ahora Kevin Castaño pasó a ser centro de críticas a una de las grandes figuras en este Atlético Mineiro, que recién se metió a la final de la Copa Sudamericana. Y esto, es tema noticioso en la prensa argentina.

Y es que, mientras hace unas semanas se hablaba de la falta de minutos, los malos comentarios por parte de la hinchada y prensa, el mal nivel futbolístico y la falta de confianza; desde su llegada al fútbol brasileño, el 'cafetero' se ha convertido en titular, ficha importante y clave en el ataque de los 'gallos'.

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Incluso, como dato no menor, es importante recalcar que Kevin podría convertirse en campeón continental con Mineiro, en menos de seis meses de haber llegado equipo; una realidad totalmente diferente a la que vivía en la 'banda cruzada', donde ni siquiera era prioridad para ingresar como revulsivo desde el banquillo de suplentes.

Kevin Castaño fue una de las grandes apuestas de #River y se convirtió, en su momento, en la segunda compra más cara de la historia del club. Su nivel estuvo lejos del esperado y en el último mercado de pases emigró al Atlético Mineiro. Ahora enfrentará a #Boca en la final de la… pic.twitter.com/5MnEgxd05o — TyC Sports (@TyCSports) October 22, 2026

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No obstante, esa experiencia y paso por el fútbol argentino, le va a dar un plus importante a Castaño, quien deberá enfrentar a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana; un viejo y tradicional rival, al que se cruzó cuando vestía los colores de River Plate.



"Sabemos que es un rival difícil, hay que respetarlo. El grupo viene bien, viene fuerte y vamos a trabajar para esta gran final, para hacer las cosas bien", indicó de entrada el 'cafetero', luego de haber logrado la clasificación en Uruguay, frente a Montevideo City Torque.

Sumado a eso, Kevin Castaño analizó al conjunto 'xeneize', destacando que será un partido complicado, pero con posibilidades de ganar para levantar la gloria continental: "Va a ser una final difícil, Boca es un gran rival. Pero bueno, creo que el equipo viene creciendo. Cada vez viene mejorando más. Esperemos la bendición de Dios y trabajar para esto que viene".

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"Gané uno y perdí uno", dijo entre risas el colombiano, referente al historial que tiene contra el 'azul y oro'. No obstante, también enfatizó en que el estratega de los 'gallos' conoce al 'xeneize', por lo que la final será un partido total de análisis, estrategia y jerarquía.

Kevin Castaño Foto: River Plate.

"El profe (por Eduardo Domínguez) tuvo la posibilidad de enfrentarlos muchas veces y yo también. Es un rival que hay que respetar por su historia. Pero sabemos que tenemos un gran equipo y que podemos hacer las cosas bien y lograr lo que esperamos", concluyó Kevin Castaño, quien, tras su cuestionado paso por River Plate, ahora brilla en Brasil con Atlético Mineiro.

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Cabe destacar que el encuentro entre brasileños y argentinos se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el próximo 21 de noviembre.