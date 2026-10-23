Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Castaño impresiona en Argentina; de borrado en River Plate a figura en Atlético Mineiro

Kevin Castaño impresiona en Argentina; de borrado en River Plate a figura en Atlético Mineiro

El colombiano nuevamente da de qué hablar en la prensa argentina, ante su gran nivel mostrado con el cuadro 'gallo'. Incluso, desde ya se 'palpita' lo que será la final contra Boca Juniors.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de oct, 2026
Comparta en:
Kevin Castaño con Atlético Mineiro.
Kevin Castaño con Atlético Mineiro.
Getty Images.

A pocos meses de su salida en River Plate; ahora Kevin Castaño pasó a ser centro de críticas a una de las grandes figuras en este Atlético Mineiro, que recién se metió a la final de la Copa Sudamericana. Y esto, es tema noticioso en la prensa argentina.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y es que, mientras hace unas semanas se hablaba de la falta de minutos, los malos comentarios por parte de la hinchada y prensa, el mal nivel futbolístico y la falta de confianza; desde su llegada al fútbol brasileño, el 'cafetero' se ha convertido en titular, ficha importante y clave en el ataque de los 'gallos'.

Manchester City y Paris Saint-Germain se enfrentaron en la segunda fecha de la Champions League
Gol Caracol

No solo pasa en Colombia; a PSG le aplazaron partido de Liga, por protestas en Francia

Hinchada del Borussia Dortmund
Gol Caracol

Borussia Dortmund premiará a los hinchas que no utilicen el celular en el estadio; ¡increíble!

Publicidad

Últimas noticias

Luis Díaz y Luis Javier Suárez; dentro de los cien mejores jugadores del mundo.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y Luis Javier Suárez, entre los mejores del fútbol mundial; acá sus posiciones

Luis Díaz juega este jueves con Bayern Múnich en la Champions League.
Colombianos en el exterior

Nueva información de la lesión de Luis Díaz y los partidos que se perdería; alerta es mayor

Incluso, como dato no menor, es importante recalcar que Kevin podría convertirse en campeón continental con Mineiro, en menos de seis meses de haber llegado equipo; una realidad totalmente diferente a la que vivía en la 'banda cruzada', donde ni siquiera era prioridad para ingresar como revulsivo desde el banquillo de suplentes.

Publicidad

No obstante, esa experiencia y paso por el fútbol argentino, le va a dar un plus importante a Castaño, quien deberá enfrentar a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana; un viejo y tradicional rival, al que se cruzó cuando vestía los colores de River Plate.

"Sabemos que es un rival difícil, hay que respetarlo. El grupo viene bien, viene fuerte y vamos a trabajar para esta gran final, para hacer las cosas bien", indicó de entrada el 'cafetero', luego de haber logrado la clasificación en Uruguay, frente a Montevideo City Torque.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Sumado a eso, Kevin Castaño analizó al conjunto 'xeneize', destacando que será un partido complicado, pero con posibilidades de ganar para levantar la gloria continental: "Va a ser una final difícil, Boca es un gran rival. Pero bueno, creo que el equipo viene creciendo. Cada vez viene mejorando más. Esperemos la bendición de Dios y trabajar para esto que viene".

Publicidad

"Gané uno y perdí uno", dijo entre risas el colombiano, referente al historial que tiene contra el 'azul y oro'. No obstante, también enfatizó en que el estratega de los 'gallos' conoce al 'xeneize', por lo que la final será un partido total de análisis, estrategia y jerarquía.

Kevin Castaño.jpg
Kevin Castaño
Foto: River Plate.

"El profe (por Eduardo Domínguez) tuvo la posibilidad de enfrentarlos muchas veces y yo también. Es un rival que hay que respetar por su historia. Pero sabemos que tenemos un gran equipo y que podemos hacer las cosas bien y lograr lo que esperamos", concluyó Kevin Castaño, quien, tras su cuestionado paso por River Plate, ahora brilla en Brasil con Atlético Mineiro.

Publicidad

Cabe destacar que el encuentro entre brasileños y argentinos se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el próximo 21 de noviembre.

Relacionados

Kevin Castaño

Atlético Mineiro

River Plate

Boca Juniors

Copa Sudamericana

Publicidad

Publicidad

Publicidad