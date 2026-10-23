Noticia de última hora en la FIFA; el fútbol femenino tendrá Mundial de Clubes

Estados Unidos fue designado oficialmente como anfitrión de la primera edición del Mundial de Clubes femenino, anunció este jueves en un comunicado la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El gigante norteamericano ya fue la sede del primer Mundial de Clubes masculino en su nuevo formato ampliado, que ganó en 2025 el Chelsea inglés, y acogerá la cita femenina del 5 al 30 de enero de 2028.

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Estados Unidos fue además uno de los anfitriones de la Copa del Mundo de selecciones masculinas en 2026, junto a sus vecinos Canadá y México.

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Esos últimos precedentes fueron señalados por la FIFA como pilares para su decisión de concederle ahora esta nueva responsabilidad.



"La decisión se ha tomado teniendo en cuenta la experiencia del país en la organización de competiciones de la FIFA, el grado de desarrollo de sus infraestructuras y servicios, y el interés que despierta el fútbol femenino entre las partes interesadas del país", señaló el organismo que rige el fútbol mundial.

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Esta designación se produce además en un contexto de gran proximidad entre los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y de Estados Unidos, Donald Trump.

Con el objetivo de "garantizar que la competición sea de la mayor calidad posible", la FIFA señaló que se otorgarán cupos para el Mundial de Clubes femenino a los equipos en función de sus resultados en la máxima competición de su confederación.

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El periodo de clasificación es de cuatro años, "desde la temporada que termina en 2024 a la que concluye en 2027".

La FIFA también confirmó que Catar repite como anfitrión de la Copa Intercontinental masculina de clubes en diciembre próximo, como ya hizo en 2024 y 2025, con títulos entonces para Real Madrid y Paris Saint-Germain, respectivamente.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AFP

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En esta nueva edición, el campeón se decidirá en el emirato entre el 9 y el 16 de diciembre.

El Derbi de las Américas, entre el Toluca mexicano y el futuro campeón de la Copa Libertadores, se jugará el miércoles 9 de diciembre.

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El vencedor de ese pulso disputará la Copa Challenger el sábado 12 de diciembre frente al Mamelodi Sundowns sudafricano.

El equipo que resulte ganador de ese segundo partido obtendrá el pase a la final, donde se enfrentará el miércoles 16 de diciembre al campeón de Europa, el Paris Saint-Germain.