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Gol Caracol  / Primer parte oficial del Bayern Múnich, sobre salud de Vincent Kompany; "hubo desvanecimiento"

Primer parte oficial del Bayern Múnich, sobre salud de Vincent Kompany; "hubo desvanecimiento"

Hace un par de minutos, el cuadro alemán emitió el primer comunicado, referente al estado de salud del entrenador belga. "Ha tenido que ser atendido médicamente", citó el cuadro 'bávaro'.

Por: AFP
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
Getty

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, fue hospitalizado este viernes tras un desvanecimiento durante un entrenamiento, informó el club alemán.

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Esta indisposición llega después de que el técnico belga, de 40 años, llevara días con una infección vírica.

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El malestar, sin embargo, no le impidió estar en el banquillo el miércoles en el partido de la Liga de Campeones de Europa ante el Arsenal (2-2), aunque sí se ausentó el lunes y el martes de los entrenamientos.

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También se perdió el martes la conferencia de prensa de la víspera del duelo europeo contra los londinenses.

"Vincent Kompany ha tenido que ser atendido médicamente este viernes después de un desvanecimiento durante el entrenamiento del equipo reserva" y "va a someterse a pruebas médicas más exhaustivas en el hospital", anunció el Bayern en la red social X, haciendo su primer pronunciamiento oficial referente al estado de salud del belga.

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Mientras el entrenador esté de baja médica serán sus adjuntos los que "gestionen los entrenamientos y los partidos", apuntó el club, sin precisar plazos más concretos.

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Según el diario Bild, Kompany fue trasladado de urgencia en ambulancia, después de que un helicóptero medicalizado aterrizara incluso en el centro de entrenamiento del gran club alemán.

Kompany ya había dado muestras de no encontrarse bien en el partido del pasado fin de semana en la Bundesliga, en el que el Bayern goleó 6-1 al RB Leipzig.

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Entonces permaneció casi todo el encuentro sentado y se le vio cojeando. Ante sus problemas para moverse, entonces fue su adjunto Aaron Danks el que dio las consignas de pie junto al banquillo.

El miércoles, contra el Arsenal, Kompany parecía recuperado y se le vio andando con normalidad y ejerciendo sin problemas.

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Después de empatar ante los Gunners, Kompany habló en conferencia de prensa sobre su problema médico. Sin embargo, parece ser que todavía no se había recuperado del todo y tuvo una recaída este viernes.

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