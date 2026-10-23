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Gol Caracol  / ¿Cuándo será el debut de Ronaldinho con el Ravenna, de Italia?; ya hay fecha y rival definido

¿Cuándo será el debut de Ronaldinho con el Ravenna, de Italia?; ya hay fecha y rival definido

Ronaldinho volverá a pisar una cancha de manera profesional, tras 11 años de retiro. Su último partido oficial fue aquel 26 de septiembre de 2015 cuando Fluminense enfrentó a Goiás.

Por: EFE
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Ronaldinho y su nuevo equipo el Ravenna FC
Ronaldinho y su nuevo equipo el Ravenna FC
Fotografía de: AFP

El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho regresará al césped con el Ravenna el próximo 15 de noviembre, coincidiendo con el derbi regional contra el Forlì, correspondiente a la Serie C italiana, según anunció este viernes el club.

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La entidad anunció la fecha del estreno a través de un vídeo promocional publicado en su cuenta de Instagram bajo el lema "El regreso es real".

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"La magia nunca se fue. Ahora es el momento de traerla de vuelta al campo. El 15 de noviembre, Ronaldinho regresa. De amarillo y rojo. Rávena–Forlì", señala el mensaje del club, que acompaña la publicación con imágenes del brasileño sobre el césped con el dorsal número 10 a la espalda.

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El encuentro, correspondiente a la Serie C italiana, enfrentará al Ravenna y al Forlì el próximo 15 de noviembre, a las 11:30 AM (hora Colombia), en el estadio Benelli.

Ronaldinho en su presentación como nuevo jugador del Ravenna FC.
Ronaldinho en su presentación como nuevo jugador del Ravenna FC.
Foto: AFP

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Ronaldinho, ganador del Balón de Oro en 2005 y campeón del mundo con Brasil en 2002, anunció el pasado junio su regreso al fútbol profesional de la mano del Ravenna, de la tercera categoría profesional italiana.

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El fichaje responde principalmente a una estrategia comercial del club, aunque está previsto que el brasileño dispute al menos un partido oficial durante la temporada.

El pasado agosto, la estrella de Porto Alegre viajó a Italia para participar en los actos de su presentación y afirmó que afronta la experiencia con la intención de competir, motivar a sus compañeros y ayudar al equipo a completar una temporada "espectacular".

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