¿Cuándo será el debut de Ronaldinho con el Ravenna, de Italia?; ya hay fecha y rival definido

El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho regresará al césped con el Ravenna el próximo 15 de noviembre, coincidiendo con el derbi regional contra el Forlì, correspondiente a la Serie C italiana, según anunció este viernes el club.

La entidad anunció la fecha del estreno a través de un vídeo promocional publicado en su cuenta de Instagram bajo el lema "El regreso es real".

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"La magia nunca se fue. Ahora es el momento de traerla de vuelta al campo. El 15 de noviembre, Ronaldinho regresa. De amarillo y rojo. Rávena–Forlì", señala el mensaje del club, que acompaña la publicación con imágenes del brasileño sobre el césped con el dorsal número 10 a la espalda.

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El encuentro, correspondiente a la Serie C italiana, enfrentará al Ravenna y al Forlì el próximo 15 de noviembre, a las 11:30 AM (hora Colombia), en el estadio Benelli.



Ronaldinho en su presentación como nuevo jugador del Ravenna FC. Foto: AFP

Ronaldinho, ganador del Balón de Oro en 2005 y campeón del mundo con Brasil en 2002, anunció el pasado junio su regreso al fútbol profesional de la mano del Ravenna, de la tercera categoría profesional italiana.

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El fichaje responde principalmente a una estrategia comercial del club, aunque está previsto que el brasileño dispute al menos un partido oficial durante la temporada.

El pasado agosto, la estrella de Porto Alegre viajó a Italia para participar en los actos de su presentación y afirmó que afronta la experiencia con la intención de competir, motivar a sus compañeros y ayudar al equipo a completar una temporada "espectacular".