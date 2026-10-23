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Gol Caracol  / "La salud de Vincent Kompany tiene máxima prioridad para Bayern Múnich; recibirá todo el apoyo"

"La salud de Vincent Kompany tiene máxima prioridad para Bayern Múnich; recibirá todo el apoyo"

Desde el cuadro 'bávaro' se pronunciaron oficialmente sobre el estado de salud del entrenador belga, además de poner todo a disposición para su pronta recuperación.

Por: EFE
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
AFP

El entrenador del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, ha sido ingresado este viernes en un hospital tras sufrir un colapso cuando observaba un entrenamiento del equipo, según informó el club muniqués.

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"Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica", indicó el Bayern Múnich en un breve comunicado en el que señaló que los entrenamientos y demás obligaciones serán asumidos por el equipo del belga hasta nuevo aviso.

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"Vincent tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure. El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo, agregó el conjunto alemán, a través de sus canales oficiales.

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Pero eso no fue todo, pues, haciendo de portavoz el director deportivo Max Eberl, envió emotivo mensaje para el entrenador belga, quien se encuentra en revisión constante, luego del desvanecimiento de este viernes.

"La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo por que se recupere rápidamente", declaró el director deportivo

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"Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación", agregó.

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De acuerdo con el tabloide Bild, Kompany ya había sufrido una infección viral la semana pasada que había debilitado su organismo y el lunes pasado estuvo ausente del entrenamiento por este motivo, lo que le llevó a ser examinado por los médicos del equipo.

Según las fuentes de este medio, tras venirse abajo, el entrenador tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital de la capital bávara, en un incidente "dramático" que dejó conmocionados a los presentes.

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Vincent Kompany: Entrenador del Bayer
AFP

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El siguiente partido del equipo 'bávaro' será el próximo domingo 25 de octubre, frente a Friburgo por Bundesliga. Evidentemente, el belga no podrá estar en el banquillo.

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