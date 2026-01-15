Síguenos en:
Gol Caracol  / Burla de Gerard Piqué contra Álvaro Arbeloa y Real Madrid, tras eliminación de Copa del Rey

Burla de Gerard Piqué contra Álvaro Arbeloa y Real Madrid, tras eliminación de Copa del Rey

Albecete sorprendió y venció 3-2 a Real Madrid, en octavos de final, lo que generó toda clase de reacciones, entre ellas la del exjugador del conjunto 'blaugrana'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ene, 2026
Gerard Piqué, exjugador de Barcelona, se burló del Real Madrid por la eliminación de Copa del Rey
Gerard Piqué, exjugador de Barcelona, se burló del Real Madrid por la eliminación de Copa del Rey
