Burla de Gerard Piqué contra Álvaro Arbeloa y Real Madrid, tras eliminación de Copa del Rey

Real Madrid no atraviesa por su mejor momento. Además de marchar segundo en La Liga, a cuatro puntos del Barcelona, y séptimo en la Champions League, perdió la Supercopa por 2-3 frente a los 'culés, lo que generó la salida de Xabi Alonso como entrenador, y fue eliminado de la Copa del Rey, tras caer contra Albacete, en el debut de Álvaro Arbeloa como estratega.

Fue un cambio de director técnico sin éxito. Ahora, el 'merengue' vuelve a su estadio después de tres partidos por debajo del nivel esperado. Y es que el próximo sábado 17 de enero, en el Santiago Bernabéu, recibe a Levante, por La Liga. Allí, espera levantar cabeza y reencontrarse con los buenos resultados, que le permitan llamar a la calma, en medio de la crisis.

La declive del Real Madrid arrancó, paradójicamente, tras un clásico en el que ganó para colocar cinco unidades de ventaja sobre Barcelona. El enfado de Vinícius Júnior al ser sustituido, señalando a su entrenador, marcó el día a día de un club que no volvió a encontrar estabilidad, tras arrancar con 13 victorias en 14 partidos. Desde entonces, 8 triunfos en 16 juegos.

Y, sobre todo, una falta de evolución en el juego del equipo que fue dando pasos hacia atrás semana a semana, a la vez que los problemas físicos y lesiones marcaban los onces titulares de un Xabi Alonso desesperado en la banda. Todo eso llevó a un nuevo tropiezo, que ha generado toda clase de reacciones, en su mayoría de disculpa hacia su afición por la eliminación.



Real Madrid vs Albacete Copa del Rey - Foto: Getty Images

Publicidad

Ahora, desde el mundo 'culé' no se quedaron atrás. Gerard Piqué, exjugador del Barcelona y quien supo ganar todo con dicha institución, se pronunció en Twitch. Después de conocerse que Real Madrid había sido superado por Albacete, el español, quien oficiaba como defensa central, escribió una frase cargada de sarcasmo: "Buen debut del nuevo Madrid".

Justamente, desde España hicieron eco a la mala relación que tenían Piqué y Arbeloa. "Nunca fueron cercanos, ni dentro ni fuera de las canchas, más bien hubo rivalidad. Por eso, el debut del exlateral como técnico fue la excusa perfecta para que Piqué suelte una de sus frases cargadas de humor que tanto gustan a sus seguidores", publicó 'Mundo Deportivo'.