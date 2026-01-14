'Rajada' desde el Barcelona por la salida de Xabi Alonso del Real Madrid; "el club debe creer en ti"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, le ha deseado "lo mejor" al expreparador del Real Madrid Xabi Alonso, quien, según su opinión, es un gran técnico que "pronto" dirigirá "un gran proyecto".

En la rueda de prensa previa al duelo contra el Racing de Santander de los octavos de final de la Copa del Rey, el técnico alemán ha reaccionado a la destitución del entrenador vasco después de la final de la Supercopa de España que el Real Madrid perdió frente a su equipo (3-2).

"Esto es fútbol. No es cosa mía. Lo que puedo decir es que tengo muy buena relación con Xabi Alonso de cuando era entrenador del Leverkusen y yo el seleccionador alemán. Le deseo lo mejor. Seguramente, él y su cuerpo técnico tendrán un gran proyecto. Es un entrenador fantástico con un gran futuro", ha dicho.

Al ser preguntado por si le sorprendió la decisión del Real Madrid de prescindir del técnico tolosarra, Flick ha señalado que "el fútbol depende de las victorias" y que la posibilidad de acabar destituido forma parte del trabajo de un entrenador.



Xabi Alonso, exdirector técnico del Real Madrid. AFP

"El club debe creer en ti, pero los que toman las decisiones son los que lo tienen que hacer y el Real Madrid lo ha hecho así. El trabajo de entrenador es muy complicado y tenemos muchas responsabilidades, pero al final esto es parte de nuestro trabajo", ha añadido.

Flick no ha opinado sobre el relevo de Alonso, Álvaro Arbeloa -"cuando juguemos contra él lo analizaremos", ha dicho-, y ha destacado el espíritu de "familia" que existe en el club azulgrana entre jugadores, cuerpo técnico y directiva.

"Las cosas cambian, aquí también podría pasar, pero la sensación que he tenido aquí desde que llegué era muy clara: trabajaríamos juntos, como una familia. Todo lo que rodea el club es una familia. Hemos construido algo especial aquí. Está muy bien la situación que tenemos, pero podría ser diferente. Valoro mucho esta cultura", ha recordado.