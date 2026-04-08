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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández no ocultó su enojo en la Europa League: "Daba impotencia"

Juan Camilo 'Cucho' Hernández no ocultó su enojo en la Europa League: "Daba impotencia"

A pesar de haber conseguido un empate en casa de Sporting Braga, por la ida de los cuartos de final, el delantero de Real Betis, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, fue autocrítico.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra su gol con Real Betis por la Europa League
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra su gol con Real Betis por la Europa League
AFP

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