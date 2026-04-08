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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández discutió con compañero de Real Betis por cobrar un penalti

Juan Camilo 'Cucho' Hernández discutió con compañero de Real Betis por cobrar un penalti

La secuencia quedó regstrada en un video, donde Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue el protagonista, pasando de la molestia a la alegría en la Europa League.

Por: AFP
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, en el partido contra Sporting Braga, por la Europa League
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, en el partido contra Sporting Braga, por la Europa League
Getty Images

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