Juan Camilo 'Cucho' Hernández discutió con compañero de Real Betis por cobrar un penalti

El Real Betis remontó este miércoles para lograr un empate 1-1 en la casa del Sporting de Braga en la ida de los cuartos de final de la Europa League.

Florian Grillitsch adelantó pronto (5') a los locales con un sutil taconazo en el primer palo, antes de que Juan Camilo 'Cucho' Hernández igualara de penalti (61') para el club español.

El tanto el atacante colombiano dejó la eliminatoria muy abierta de cara al partido de vuelta del próximo jueves en Sevilla.

En octavos de final, ambos equipos firmaron cuatro goles en los partidos de vuelta de sus respectivas eliminatorias para remontar y clasificarse.



Este miércoles, el equipo portugués tomó ventaja en su pintoresco Estadio Municipal cuando el austríaco Grillitsch se adelantó al primer palo a la salida de un córner raso y conectó un elegante taconazo que superó a Pau López en la portería del Betis.

La secuencia en el penalti del Real Betis en Braga.



Abde recibe penalti y quiere tirarlo.



Cucho tras negarse, acaba aceptando pero pide explicaciones al banquillo.



Pellegrini le dice que lo tire él y de nuevo va a quitárselo a Abde, que lo mira incrédulo.



Finalmente Cucho… pic.twitter.com/O48OcbSOYy — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) April 8, 2026

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En la otra área, el guardameta del Braga, Lukas Hornicek, estuvo sobresaliente con grandes intervenciones para negar el gol a Marc Bartra, Abde Ezzalzouli y Juan Camilo 'Cucho' Hernández en el primer tiempo.

Sin embargo, la resistencia del checo se rompió a la hora de juego cuando el colombiano lo engañó desde el punto de penalti después de que Jean-Baptiste Gorby derribara a Ezzalzouli en el área.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra un gol en la Europa League AFP

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Los otros partidos de ida de los cuartos de final se disputan el jueves, con el Nottingham Forest, que pelea por evitar el descenso en la Premier League, viajando también a Portugal para enfrentarse al Oporto.

El Aston Villa visita al Bolonia, campeón de la Copa Italia, y el Friburgo recibe al Celta de Vigo.