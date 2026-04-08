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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "No estoy en buen momento, a la Selección Colombia deben ir los mejores y voy a hacerles fuerza"

"No estoy en buen momento, a la Selección Colombia deben ir los mejores y voy a hacerles fuerza"

Esas fueron las palabras de Miguel Ángel Borja en charla este miércoles en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y allí habló claro sobre varios temas, entre ellos sobre la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Miguel Ángel Borja debutó en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos.
Foto: Al Wasl.

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