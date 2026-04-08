"No estoy en buen momento, a la Selección Colombia deben ir los mejores y voy a hacerles fuerza"

Miguel Ángel Borja fue uno de los invitados este miércoles en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y allí se refirió a varios temas, incluido la Selección Colombia y los que deben ir en cada llamado. El de Tierralta y actual delantero del Al-Wasl fue claro en afirmar que a la 'tricolor' deben ir los mejores y que fue realista al decir que no está en un buen momento, de cara a una posible convocatoria para el Mundial 2026.

Ya compró los tiquetes, pero para ir a apoyar a los dirigidos por Néstor Lorenzo en la Copa del Mundo, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

"Hay que ser realistas. Yo creo que a la Selección Colombia tienen que ir los que estén en su mejor momento, yo no estoy en mi mejor momento y hay que aceptarlo, uno no puede escapase de la realidad. Voy a estar con ese deseo que le vaya bien, ya tengo todo programado", expresó el exRiver Plate a los panelistas.

Otras declaraciones de Miguel Ángel Borja

- La adaptación al fútbol de Emirates Árabes



Sí, creo que poco a poco vamos adaptándonos +, cuando llegué empezando por la lengua, se habla acá el inglés y yo de estudiar el inglés me cuesta mucho e intentado, me ha costado, pero estoy rodeado de muchos portugueses, brasileños, el entrenador que llegó hace poco es portugués y nos entendemos muy bien. De a poco nos hemos ido adaptando, creo que estos meses son claves para lo que va a ser el próximo año, lo que tenemos en los próximos días que nos vamos a enfrentar a unos de los equipos más importantes acá".

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- El tema con Boca Juniors, la conversación con Marcelo Delgado...

"No, fue muy corta, porque yo estuve, cuando salí de River tuvo un par de opciones, una de estas fue una de las primeras que yo tuve, desde diciembre contactaron a mi empresario y después el acercamiento hablé con el presidente, todo estaba listo y en medio de todo eso surgió una entrevista, yo tengo un hermano que se llama Marco y tenía muchas ganas de salir en la entrevista y me metió en un lío. Como muchos dijeron que me ofrecí, eso es falso, simplemente le dio gracias a Dios que donde he sido goleador y campeón, he marcado la diferencia. Tuve un acercamiento con Delgado, pero la diferencia era muy alta".

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- Agradecido con Marcelo Gallardo y River Plate.

"Le dio las gracias a Marcelo y a 'Juanfer' de llegar a River, aún cuando tenía otras opciones en ese momento, y me tocó decir no para llegar a esa gran institución y no me arrepiento. Él confío en mí, River, la hinchada, yo les aporté, fuimos felices. Los esquemas de juego son vitales. Cuando llegó Marcelo (Gallardo) quería un jugador dinámico, eso lo tengo, eso fluye con confianza; simplemente las cosas no fluían".

- Selección Colombia

"Excelente, ya tengo tiquete comprado para ir a verla al Mundial. Creo que la relación está, y la relación con los compañeros están, han sido muy claros conmigo y eso yo lo tego presente, me dieron la oportunidad de estar en los microciclos del equipo que marcó la diferencia, los últimos partidos no han sido buenos, pero ha sido una Selección que le ha ganado a los grandes, a Argentina, le ha hecho buenos partidos a Brasil, en el Mundial vamos a ver a la Selección".

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"Hay que ser realistas. Yo creo que a la Selección Colombia tienen que ir los que estén en su mejor momento, yo no estoy en mi mejor momento y hay que aceptarlo, uno no puede escapase de la realidad. Voy a estar con ese deseo que le vaya bien, ya tengo todo programado".

- ¿Junior o Palmeiras para el duelo de Copa Libertadores?

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"Eso no se pregunta, el 'tiburón' manda, ojalá que puedan ganar hoy, que puedan hacer un gran partido, al frente tienen un gran equipo, pero si están concentrados los 90 minutos van a conseguir un buen resultado".

- El conflicto en territorio árabe

"Sí, ha sido complicado los últimos días, pero yo estoy un poco lejos de la situación, el país tiene una gran defensa, así que a cada ataque lo han sabido defender y eso hace sentir seguro a nosotros".