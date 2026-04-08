"Me extraña que Andrey Estupiñán, el goleador de la Liga BetPlay, no esté en la Selección Colombia"

Uno de los directores técnicos de la Liga BetPlay que más ha dado de que hablar es el español Jonathan Risueño, quien dirige actualmente al Deportivo Pasto. El entrenador de 'Los Volcanicos' llego al equipo el pasado 1 de diciembre de 2025 donde uno de sus principales objetivos era darle un giro de 360°, luego de que el equipo no pudiera clasificar en la tabla de los ochos primeros, pues llego a ocupar la posición número 11°.

Risueño ha logrado plantear una nueva manera de juego, donde a logrado obtener múltiples resultados satisfactorios para los aficionados del equipo. Hasta ahora a disputado 15 partidos, de los cuales ha ganado ocho, empatado cuatro y ha perdido tres de ellos.

Dichos resultados, se han podido llevar a cabo gracias a los cambios que ha llegado a realizar en plantilla y las jugadas claves por parte de los mejores jugadores del plantel.

Entre los nombres más destacados en el equipo se encuentran el guardametas Iago Herrerín, el delantero Wilson Moreno, con pasado en Independiente Santa Fe y especialmente el goleador de la Liga BetPlay I-2026, Andrey Estupiñán, el 'nariñense' de 31 años, ha logrado anotar nueve goles en 11 partidos, cuatro de ellos han sido desde el punto penal.



El técnico Jonathan Risueño en está ocasión llamo la atención de los aficionados del fútbol debido a sus más recientes declaraciones, donde dejó en claro que su delantero ha hecho cosas importantes para ser tenido en cuenta en el combinado nacional.

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"Andrey está para jugar en la selección, y se lo digo yo, es el mejor jugador que yo he entrenado (...) Andrey es el goleador del fútbol profesional colombiano. Me extraña que el máximo goleador del fútbol profesional colombiano no salga para ir a la selección. Yo creo que hay muy pocos casos en los que el máximo goleador de un país no está en la selección", manifestó el técnico de Deportivo Pasto.

Andrey Estupiñán; jugador del Deportivo Pasto Colprensa

En ese mismo sentido, destacó las habilidades que tiene el delantero. "Es un jugador maduro, es una gran persona y es un futbolista que tiene mucho gol, tiene mucha calidad y entiende el juego", concluyó.

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Lo que más llama la atención son las múltiples declaraciones, y apariciones por parte de Risueño. Luego de que en el encuentro contra Atlético Nacional, fue cuestionado por presuntamente simular una agresión luego de un pequeño encontronazo con el delantero Alfredo Moleros, lo que desato una fuerte discusión en la cancha.

Del mismo modo, fue denunciado por el asistente técnico del Deportivo Pereira, quién lo señaló por escupir a un hincha durante un partido en febrero pasado.

De igual forma, con la prensa deportiva ha presentado conflictos, pues en la rueda de prensa tras el empate contra Bucaramanga, se adelantó y compareció antes los medios antes del DT visitante. La Dimayor sancionó al club con una multa millonaria por incumplimientos en este protocolo.