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Gol Caracol  / "Me extraña que Andrey Estupiñán, el goleador de la Liga BetPlay, no esté en la Selección Colombia"

"Me extraña que Andrey Estupiñán, el goleador de la Liga BetPlay, no esté en la Selección Colombia"

En las últimas horas, han surgido unas sorpresivas declaraciones de un entrenador que pidió que Andrey Estupiñán sea tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en el combinado 'tricolor'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Andrey Estupiñán; jugador del Deportivo Pasto
Andrey Estupiñán; jugador del Deportivo Pasto
Colprensa

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