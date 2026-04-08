Alexander Sorloth silenció el Camp Nou; vea su gol contra Barcelona en la Champions League

Barcelona tuvo un partido para el olvido. Este miércoles 8 de abril, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, sufrió la expulsión de Pau Cubarsí, fue testigo de un golazo de tiro libre de Julián Álvarez y, en la segunda parte, el que les terminó de amargar la noche fue Alexander Sorloth. Y es que, cuando transcurría el minuto 70, infló las redes para el 0-2.

Matteo Ruggeri recibió por la banda izquierda y, de primera intención, envió un centro preciso al área, donde apareció el delantero noruego para anticiparse a la marca y anotar a favor del Atlético de Madrid.

Alexander Sorloth anotó el 2-0 del Atlético de Madrid contra el Barcelona. AFP.

Vea el gol de Alexander Sorloth en Barcelona vs. Atlético de Madrid por Champions League

¡¡OTRO GOLPE DEL COLCHONERO!! DEFINICIÓN DE PRIMERA DE SORLOTH PARA EL 2-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA.



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