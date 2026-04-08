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Gol Caracol  / Alexander Sorloth silenció el Camp Nou; vea su gol contra Barcelona en la Champions League

Alexander Sorloth silenció el Camp Nou; vea su gol contra Barcelona en la Champions League

Atlético de Madrid le tiene la medida al equipo 'culé' y esta vez, por intermedio de Alexander Sorloth, marcó el segundo tanto 'colchonero' en cuartos de final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Alexander Sorloth, delantero noruego del Atlético de Madrid, anotó contra Barcelona, por la Champions League
Alexander Sorloth, delantero noruego del Atlético de Madrid, anotó contra Barcelona, por la Champions League
AFP

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