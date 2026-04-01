Calendario completo de la Copa del Mundo 2026; ¿cuándo y dónde será la inauguración?

Esta es la composición de los 12 grupos del Mundial 2026 tras la disputa este martes de las eliminatoria de repesca de la que salieron los últimos seis equipos clasificados.
Según el sorteo celebrado en Washington a comienzos de diciembre, los 48 equipos participantes en una inédita fase de grupos están distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, con los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá sembrados en los Grupos D, A y B, respectivamente.
A continuación la programación de la fase de grupos, en la Copa del Mundo 2026.
. Jueves 11 de junio
México-Sudáfrica Grupo A
Estadio Azteca Banorte de Ciudad de México
Corea del Sur-República Checa Grupo A
Estadio Akron de Zapopán (Guadalajara)
. Viernes 12 de junio
Canadá-Bosnia y Herzegovina Grupo B
BMO Field de Toronto
Estados Unidos-Paraguay Grupo D
MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
. Sábado 13 de junio
Catar-Suiza Grupo B
Levi's Stadium de Santa Clara (California)
Brasil-Marruecos Grupo C
MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
Haití-Escocia Grupo C
Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
Australia-Turquía Grupo D
BC Place de Vancouver
. Domingo 14 de junio
Alemania-Curazao Grupo E
NRG Stadiumn de Houston (Texas)
Países Bajos-Japón Grupo F
AT&T Stadium de Arlington (Texas)
Costa de Marfil-Ecuador Grupo E
Lincoln Financial Field de Filadelfia
Suecia-Túnez Grupo F
Estadio BBVA de Guadalupe (Monterrey)
. Lunes 15 de junio
España-Cabo Verde Grupo H
Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia)
Bélgica-Egipto Grupo G
Lumen Field en Seattle (Washington)
Arabia Saudí-Uruguay Grupo H
Hard Rock Stadium en Miami Gardens
Irán-Nueva Zelanda Grupo G
SoFi Stadium en Inglewood (California)
. Martes 16 de junio
Francia-Senegal Grupo I
MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
Irak-Noruega Grupo I
Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
Argentina-Argelia Grupo J
GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
Austria-Jordania Grupo J
Levi's Stadium de Santa Clara (California)
. Miércoles 17 de junio
Portugal-República Democrática del Congo Grupo K
Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
Inglaterra-Croacia Grupo L
AT&T Stadium de Arlington (Texas)
Ghana-Panamá Grupo L
BMO Field de Toronto
Uzbekistán-Colombia Grupo K
Estadio Azteca Banorte de Ciudad de México
. Jueves 18 de junio
República Checa-Sudáfrica Grupo A
Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)
Suiza-Bosnia y Herzegovina Grupo B
SoFi Stadium en Inglewood (California)
Canadá-Catar Grupo B
Estadio BC Place de Vancouver
México-Corea del Sur Grupo A
Estadio Akron de Zapopán (Guadalajara)
. Viernes 19 de junio
Estados Unidos-Australia Grupo D
Lumen Field en Seattle (Washington)
Escocia-Marruecos Grupo C
Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
Brasil-Haití Grupo C
Lincoln Financial Field de Filadelfia
Turquía-Paraguay Grupo D
Levi's Stadium de Santa Clara (California)
. Sábado 20 de junio
Países Bajos-Suecia Grupo F
NRG Stadiumn de Houston (Texas)
Alemania-Costa de Marfil Grupo E
Estadio BMO Field de Toronto
Ecuador-Curazao Grupo E
GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
Túnez-Japón Grupo F
Estadio BBVA en Guadalupe (Monterrey)
. Domingo 21 de junio
España-Arabia Saudí Grupo H
Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)
Bélgica-Irán Grupo G
SoFi Stadium en Inglewood (California)
Uruguay-Cabo Verde Grupo H
Hard Rock Stadium en Miami Gardens
Nueva Zelanda-Egipto Grupo G
Estadio BC Place de Vancouver
. Lunes 22 de junio
Argentina-Austria Grupo J
AT&T Stadium de Arlington (Texas)
Francia-Irak Grupo I
Lincoln Financial Field de Filadelfia
Noruega-Senegal Grupo I
MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
Jordania-Argelia Grupo J
Levi's Stadium de Santa Clara (California)
. Martes 23 de junio
Portugal-Uzbekistán Grupo K
NRG Stadiumn de Houston (Texas)
Inglaterra-Ghana Grupo L
Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
Panamá-Croacia Grupo L
BMO Field de Toronto
Colombia-República Democrática del Congo Grupo K
Estadio Akron en Zapopán (Guadalajara)
. Miércoles 24 de junio
Suiza-Canadá Grupo B
Estadio BC Place de Vancouver
Bosnia y Herzegovina-Catar Grupo B
Lumen Field en Seattle (Washington)
Escocia-Brasil Grupo C
Hard Rock Stadium en Miami Gardens
Marruecos-Haití Grupo C
Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)
República Checa-México Grupo A
Estadio Azteca Banorte de Ciudad de México
Sudáfrica-Corea del Sur Grupo A
Estadio BBVA en Guadalupe (Monterrey)
. Jueves 25 de junio
Curazao-Costa de Marfil Grupo E
Lincoln Financial Field de Filadelfia
Ecuador-Alemania Grupo E
MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
Japón-Suecia Grupo F
AT&T Stadium de Arlington (Texas)
Túnez-Países Bajos Grupo F
GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
Turquía-Estados Unidos Grupo D
SoFi Stadium en Inglewood (California)
Paraguay-Australia Grupo D
Levi's Stadium de Santa Clara (California)
. Viernes 26 de junio
Noruega-Francia Grupo I
Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
Senegal-Irak Grupo I
Estadio BMO Field de Toronto
Cabo Verde-Arabia Saudí Grupo H
NRG Stadiumn en Houston (Texas)
Uruguay-España Grupo H
Estadio Akron, en Zapopán (Guadalajara)
Egipto-Irán Grupo G
Lumen Field en Seattle (Washington)
Nueva Zelanda-Bélgica Grupo G
Estadio BC Place de Vancouver
. Sábado 27 de junio
Panamá-Inglaterra Grupo L
MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
Croacia-Ghana Grupo L
Lincoln Financial Field de Filadelfia
Colombia-Portugal Grupo K
Hard Rock Stadium en Miami Gardens
República Democrática del Congo-Uzbekistán Grupo K
Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)
Argelia-Austria Grupo J
GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
Jordania-Argentina Grupo J
AT&T Stadium de Arlington (Texas).