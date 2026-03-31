Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Argentina ganó 'caminando' contra Zambia, previo al Mundial 2026; goleada 5-0

Argentina ganó 'caminando' contra Zambia, previo al Mundial 2026; goleada 5-0

Los dirigidos por Lionel Scaloni le pegaron tremendo 'baile' a Zambia, en duelo preparatorio, rumbo a la Copa del Mundo 2026. Lionel Messi festejó ante su gente.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Jugadores de la Selección Argentina festejando goleada contra Zambia, por duelo preparatorio.
Jugadores de la Selección Argentina festejando goleada contra Zambia, por duelo preparatorio.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad