Argentina ganó 'caminando' contra Zambia, previo al Mundial 2026; goleada 5-0

La selección Argentina con Lionel Messi de principio a fin, vapuleó este martes por 5-0 a la de Zambia en un partido amistoso de preparación jugado en el estadio bonaerense La Bombonera.

Con goles de Julián Álvarez (m.3) y Lionel Messi (m.42), Nicolás Otamendi, de penalti (m.49), Dominic Chanda, en contra de su valla (m.68) y Valentín Barco (m.47) la Albiceleste cerró su ciclo de preparación en marzo con un triunfo macizo, diferente del pálido 2-1 infligido el viernes pasado a Mauritania en el mismo escenario.

Los de Lionel Scaloni comenzaron con un once de gala que no dio libertades al rival.

El partido comenzó con una presión asfixiante de elenco local, que en la primera llegada a fondo consiguió el primer gol tras doce pases y un centro de Lionel Messi que dejó pasar Thiago Almada para la definición de Julián Álvarez ante Willard Mwanza.



El capitán Fashion Sakala lo intentó y Albert Kangwanda inquietó en una maniobra en la que eludió a Cristian ‘Cuti’ Romero, pero su remate pasó por encima del horizontal.

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Tres minutos antes del entretiempo, Lionel Messi recibió en el área tras una pared con Alexis Mac Allister y definió cruzado.

En el minuto 49 un pase largo de Lionel Messi para Thiago Almada terminó con una infracción de Albert Kangwanda, que el árbitro venezolano Alexis Herrera evaluó como penalti, que Nicolás Otamendi cambió por gol.

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Y en el minuto 55 tuvo la más clara para Zambia con un remate de Kingstone Mutandwa abajo que derivó en una reacción de Emiliano ‘Dibu’ Martínez para despejar abajo.

El cuarto del local fue tras una combinación del ingresado Valentín Barco con Thiago Almada cuyo centro atrás terminó con Dominic Chanda convirtiendo en su propia valla.

A continuación, Nicolás González de tacón le permitió la llegada de Valentín Barco para convertir por primera vez con el equipo absoluto..

Argentina luego de estos amistosos se volverán a encontrar en su concentración a fines de mayo para jugar dos amistosos más por confirmar en al antesala de su debut en el Grupo J del Mundial, que compartirá con Argelia, Austria y Jordania.

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- Ficha técnica:

5. Argentina: Emiliano Martínez (m.73, Juan Musso); Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi (m.69, Lucas Martínez Quarta) y Nicolás Tagliafico (m.51, Nicolás González); Enzo Fernández (m.73, Máximo Perrone), Leandro Paredes (m.51, Valentín Barco) y Alexis Mac Allister (m.51, Rodrigo De Paul), Lionel Messi, Julián Álvarez (m.69, Giuliano Simeone) y Thiago Almada (m.73, Nicolás Paz).

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Seleccionador: Lionel Scaloni.

0. Zambia: Willard Mwanza; Frederick Mwimanzi (m.87, Frederick Mulambia), Tinklar Sinkala, Dominic Chanda y Obino Chisala; Given Kalusa (m.60, Patson Daka), Wilson Chisala (m.87, Kondwani Chiboni) y David Simukonda; Fashion Sakala (m.60, Chanka Zimba) y Albert Kangwanda (m.77, Pascal Phiri); Kingstone Mutandwa (m.60, Owen Tembo).

Seleccionador: Moses Sichone.

Goles: 1-0 m.3: Julián Álvarez. 2-0 m.42: Lionel Messi. 3-0 m.49: Nicolás Otamnedi, de penalti. 4-0 m.68: Dominic Chanda, en meta propia. 5-0 m.92: Valentín Barco.

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Árbitro: El venezolano Alexis Herrera amonestó a Owen Tembo.

Incidencias: Partido amistoso de preparación para el Mundial jugado en el estadio Alberto J. Armando La Bombonera, de Buenos Aires.