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Gol Caracol  / Brasil le dio su 'cachetazo' a Croacia, en duelo previo al Mundial 2026; triunfazo por 3-1

Brasil le dio su 'cachetazo' a Croacia, en duelo previo al Mundial 2026; triunfazo por 3-1

De la mano de Vinícius Júnior y 'compañía', la 'canarinha' venció por 3-1 a los europeos en uno de los duelos de fogueo, previo a lo que será el inicio de la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Croacia vs. Brasil,por duelo preparatorio, previo al Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Croacia vs. Brasil,por duelo preparatorio, previo al Mundial 2026.
Foto: AFP.

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