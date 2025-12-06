Calendario de partidos del Mundial 2026: ¿a qué hora es y dónde ver por TV, EN VIVO HOY?

El Mundial 2026 está a la 'vuelta de la esquina'. Ya se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos y ahora será momento de conocer todo el calendario, con estadios, días y horarios, de los partidos que componen el evento de fútbol más importante, que tendrá a tres países como sedes: Estados Unidos, México y Canadá. Recordemos que el pitazo inicial sonará el jueves 11 de junio, en territorio 'manito'.

Cada una de las selecciones conoció su suerte, como el caso de Colombia, que sabe que enfrentará, en el grupo K, al ganador de uno de los repechajes intercontinentales (Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo), Uzbekistán y a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahora, las miradas también están puestas en otros grupos, que cuentan con más de una figura juntas y prometen buen fútbol.

Prueba de ello es el grupo I, con Francia, liderada por Kylian Mbappé, Noruega, que tiene a Erling Haaland, Senegal y el vencedor del repechaje entre Bolivia, Surinám e Irak. De igual manera, en la zona L, aparecen Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, mientras que en el grupo E están Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, siendo otros de los que llaman la atención por la calidad de jugadores.



¿A qué hora y en dónde ver, EN VIVO HOY, el calendario completo del Mundial 2026?

Este sábado 6 de diciembre, en Estados Unidos, se llevará a cabo la definición de los días, horarios, estadios y, por ende, el calendario completo del Mundial 2026. Razón por la que la Selección Colombia, encabezada por el director técnico, Néstor Lorenzo, y sus figuras, James Rodríguez y Luis Díaz, están atentos a lo que suceda para, desde ya, programarse y organizar el itinerario para la cita orbital.

El evento tendrá transmisión de la señal de Gol Caracol, la plataforma de Ditu, el canal oficial de YouTube y www.golcaracol.com, desde las 11:50 de la mañana (hora colombiana). SÍGALO EN VIVO AQUÍ para que no se pierda ni un solo detalle y conozca todo lo relacionado con el Mundial 2026, que tiene a Estados Unidos, México y Canadá como sedes.