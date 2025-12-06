Calendario y sedes del Mundial 2026, EN VIVO HOY, por Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com

Aún faltan poco más de seis meses para que rueda el balón en el Mundial 2026, pero desde ya se respira el inicio de la cita orbital, que tiene por sede a los países de Estados Unidos, México y Canadá. Prueba de ello es que el pasado viernes 5 de diciembre, en el Centro John F. Kennedy, de Washington, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos y cada selección conoció su suerte.

En el caso de la Selección Colombia, comparte la zona K, junto a Uzbekistán, la Portugal de Cristiano Ronaldo, y el ganador de uno de los repechajes intercontinentales, donde están Jamaica, República del Congo y Nueva Caledonia. Ahora, las miradas también se centran en grupos como el I, donde coincidieron la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega del goleador, Erling Haaland.

Sin embargo, no todo está escrito y estipulado. Falta por conocer las ciudades, estadios, días y horas de los compromisos del Mundial 2026. Razón por la que la FIFA anunció, a través de un comunicado oficial que emitió en su página web y redes sociales, que el sábado 6 de diciembre, se conocerán estos datos pendientes para que todo quede listo y solo sea aguardar por el arranque.

Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá AFP

¿A qué hora y por dónde ver, EN VIVO HOY, la definición de sedes y el calendario del Mundial 2026?

Este sábado 6 de diciembre, se llevará a cabo la definición de las sedes, calendario, fechas, días y horarios para los partidos del Mundial 2026. Por eso, la Selección Colombia está atenta para saber cuándo y dónde enfrentará a sus rivales en la fase de grupos.



La transmisión de este magno evento iniciará a las 11:50 de la mañana (hora colombiana) y se podrá ver a través de Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com, la marca oficial del combinado 'tricolor', y el canal oficial de YouTube de Gol Caracol, con todos los detalles.

SIGA EL SORTEO EN VIVO AQUÍ, para que no se pierda nada, se programe desde ya y se entere de la programación y todo el calendario del Mundial 2026, que iniciará el jueves 11 de junio y se bajará el telón el próximo domingo 19 de julio, con la gran final del certamen.