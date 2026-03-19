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Gol Caracol  / Calendario de Santa Fe en Copa Libertadores 2026; listos contra Corinthians, Platense y Peñarol

Calendario de Santa Fe en Copa Libertadores 2026; listos contra Corinthians, Platense y Peñarol

Tras el sorteo de la Conmebol, este jueves, Independiente Santa Fe ya conoce cómo será su ruta buscando clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Deberá hacerse fuerte en El Campín.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Alineación titular de Independiente Santa Fe contra América de Cali, por la Liga BetPlay I-2026
Alineación titular de Independiente Santa Fe contra América de Cali, por la Liga BetPlay I-2026
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