Calendario de Santa Fe en Copa Libertadores 2026; listos contra Corinthians, Platense y Peñarol

Boca Juniors, seis veces campeón de la Copa Libertadores, encabeza el Grupo D de la competición en 2026 y enfrentará al brasileño Cruzeiro, al chileno Universidad Católica y al ecuatoriano Barcelona, de acuerdo con el sorteo realizado este jueves por la Conmebol. En otro de los grupos atractivos, Corinthians, de Memphis Depay y Jesse Lingard, se enfrentarán a Independiente Santa Fe, Peñarol y Platense.

El equipo bogotano buscará ganarse uno de los dos cupos a los octavos de final del certamen internacional, aunque tendrá que ir a Brasil, Uruguay y Argentina para demostrar que será protagonista ante duros rivales.



Calendario de Santa Fe en fase de grupos de Copa Libertadores 2026:

Fecha 1: Santa Fe vs Peñarol (local)

Fecha 2: Corinthians vs. Santa Fe (visitante)

Fecha 3: Platense vs. Santa Fe (visitante)

Fecha 4: Santa Fe vs. Corinthians (local)

Fecha 5: Santa Fe vs. Platense (local)

Fecha 6: Peñarol vs. Santa Fe (visitante)

Independiente Santa Fe celebra uno de sus goles contra Junior de Barranquilla, en El Campín, de Bogotá Colprensa

Boca Juniors iniciará ante estos rivales su carrera por el séptimo título de la Libertadores, que se le ha hecho esquivo desde que lo ganara por última vez en 2007 ante el Gremio brasileño.

Sin embargo, el favoritismo en esta edición recae en los clubes brasileños, especialmente Flamengo y Palmeiras, los finalistas en 2025.



El 'Fla', que comparte el Grupo A con el argentino Estudiantes, el peruano Cusco y el colombiano Independiente Medellín, ajustó millonarios fichajes en el último mercado, como el de Lucas Paquetá, al que compró al West Ham United por 42 millones de euros, para reforzar sus líneas y aspirar nuevamente al título.

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El Palmeiras, por su parte, quedó ubicado como cabeza del Grupo F con el colombiano Junior, el peruano Sporting Cristal y el paraguayo Cerro Porteño, con el que se han enfrentado 14 veces en la Copa Libertadores, imponiéndose en 8 ocasiones, con 4 empates y solo 2 derrotas.

Los partidos de fase de grupos de la Copa Libertadores se iniciarán el 7 de abril y concluirán el 28 de mayo, aunque la Conmebol no anunció el calendario de la competición.



Así quedaron definidos los grupos de la Copa Libertadores 2026:

- Grupo A: Flamengo (BRA), Estudiantes (ARG), Cusco (PER), Indep. Medellín (COL)

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- Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI), Deportes Tolima (COL)

- Grupo C: Fluminense (BRA), Bolívar (Bol), La Guaira (VEN), Rivadavia (ARG)

- Grupo D: Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), U. Católica (CHI), Barcelona (ECU)

- Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG)

Alineación titular de Independiente Santa Fe contra Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay I-2026 Twitter de Santa Fe

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- Grupo F: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Juniors (COL), Sporting Cristal (PER)

- Grupo G: L.D.U. Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL), Mirassol (BRA)

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- Grupo H: I.Del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG), UCV (VEN).