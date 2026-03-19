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Gol Caracol  / Así es el calendario de Junior en la Copa Libertadores 2026; cerrará de visitante en Brasil

Así es el calendario de Junior en la Copa Libertadores 2026; cerrará de visitante en Brasil

Luego del sorteo de la Copa Libertadores 2026, este jueves, se conoció el camino que tendrá Junior en la fase de grupos frente a Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting de Cristal.

Por: AFP
Actualizado: 19 de mar, 2026
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La formación titular de Junior de Barranquilla frente a Nacional en el Romelio Martínez.
La formación titular de Junior de Barranquilla frente a Nacional en el Romelio Martínez.
Colprensa

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