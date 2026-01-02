La Liga BetPlay se 'codea con las grandes'; importante distinción internacional

Falta poco para que una nueva temporada en la Liga BetPlay comience, pero los balances del 2025 siguen saliendo a flote, mismos que dejaron muy ‘bien parado’ a la competición de nuestro país.

Y es que en un reciente escalafón por parte del ‘CIES Football Observatory’, la liga colombiana fue seleccionada como una de las mejores entre los certámenes del continente americano.

En el informe del Centro Internacional de Estudios del Deporte, el balompié ‘cafetero’ ocupó el quinto lugar, siendo superada por la Major League Soccer (MLS), el Brasileirao y hasta la Liga MX.

Junior de Barranquilla ganó los 2 partidos de la final. Foto: Dimayor.

¿Pero cómo se llegó a esta conclusión? Según reportó el CIES, el estudio se enfocó en comparar los estilos de juego de las principales ligas en nuestro hemisferio con base en un ítem en particular: la distancia recorrida, a alta velocidad, por jugador en 90 minutos.



En este análisis se midieron los desplazamientos realizados por encima de los 20 kilómetros por hora durante al menos un segundo, esta característica permitió medir el nivel de ritmo, la presión, las transiciones rápidas y exigencia física de las competiciones.

Así las cosas, la Liga colombiana obtuvo un promedio de 574 metros de alta velocidad e intensidad por jugador y partido.

La MLS, que ocupó el primer lugar en este estudio, tuvo 695 metros, seguida del Brasileirao con 653 metros y cerró el podio, el balompié de Argentina, con 629 metros. Además de que México completó el cuarto lugar con 592.

From most to least physical playing styles as per high intensity distance* per player & 90', 5⃣ America's leagues

1⃣ #MLS 🇺🇸🇨🇦 695m

2⃣ #Brasileirao 🇧🇷 653m

3⃣ #PrimeraDivision 🇦🇷 629m

4⃣ #LigaMX 592m

5⃣ #Dimayor 🇨🇴 574m

* >20km/h for >1'' (@SkillCorner) pic.twitter.com/t8qQNoi8rd — CIES Football Obs (@CIES_Football) December 31, 2025

Recordemos que el Junior de Barranquilla es el vigente campeón del rentado local, tras vencer por marcador global de 4-0 al Deportes Tolima con una gran actuación de José Enamorado, quien marcó tres goles en los dos partidos definitivos.



