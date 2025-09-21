Así quedó el palmarés de la Liga femenina BetPlay, tras bicampeonato del Deportivo Cali

Deportivo Cali se impuso este domingo a Santa Fe en los penaltis por 5-4, tras el 1-1 en el marcador global, y logró así el título de la Liga femenina BetPlay 2025. De paso, las dirigidas por Jhon Alber Ortiz obtuvieron el bicampeonato; las 'azucareras' celebraron ante su hinchada en el estadio de Palmaseca.

Con el triunfo sobre las 'leonas', las verdes caleñas lograron levantar su tercer título en el balompié femenino de nuestro país luego de los obtenidos en los campeonatos del 2021 y 2024, y da la casualidad que también vencieron en la gran definición a las santafereñas, que se quedaron con las ganas de sumar su cuarta liga colombiana.

Hay que indicar que en estos tres títulos del Deportivo Cali femenino, Jhon Alber Ortiz ha sido el director técnico, teniendo más que un proceso exitoso.

Deportivo Cali se quedó con el título de la Liga femenina BetPlay 2025. Colprensa

Publicidad

Así quedó el palmarés de la Liga femenina BetPlay, tras el bicampeonato del Deportivo Cali

Deportivo Cali, tres títulos : 2025, 2024 y 2021.

: 2025, 2024 y 2021. Santa Fe, tres títulos: 2023, 2020 y 2017

América de Cali, dos títulos: 2022 y 2019

Atlético Huila, un título: 2018

Los equipos campeones de la Liga femenina colombiana

2017: Independiente Santa Fe

2018: Atlético Huila

2019: América de Cali

2020: Independiente Santa Fe

2021: Deportivo Cali

2022: América de Cali

2023: Independiente Santa Fe

2024: Deportivo Cali

2025: Deportivo Cali

¿Qué dijeron en Deportivo Cali tras el título de la Liga femenina BetPlay 2025?

"La verdad que muy contenta por lograr esto en casa, con esta hinchada que es maravillosa y con estas compañeras que son increíbles. Luchamos mucho por esto y estoy muy contenta. Fue una locura, la verdad que es una hinchada que nunca falla, que siempre ha estado con nosotras. Estaba muy confiada en que lo íbamos a lograr y tenía mucha fe que este equipo era para ser campeón y así fue", fueron las declaraciones de Luisa Agudelo, arquera de las 'azucareras', a 'Win', y quien fue importante en la tanda de los penaltis, al atajar el primer cobro de las 'leonas'.