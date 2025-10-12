Cali sueña en grande en Copa Libertadores femenina: a 'semis', tras vencer 2-0 a Sao Paulo

Deportivo Cali está demostrando por qué se hizo con el título de la Liga BetPlay femenina 2025. Este domingo 12 de octubre, derrotó 2-0 a Sao Paulo, con goles de María Marquínez y Paola García, y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores femenina. Ahora, su rival será Colo Colo, que eliminó a Libertad, tras vencerlos por 1-0.

El inicio del compromiso, desde lo futbolístico, no fue el mejor. La pierna fuerte y el juego friccionado llevaron a que se presentaran pocas emociones en las áreas. Sin embargo, las 'azucareras' mostraron una mejor cara, ya que lo intentaron más y pusieron en aprietos a la defensa brasileña, exigiendo a la guardameta, Carla.

Ahora, la anotación llegó de la manera más inesperada. Un balón largo por la banda complicó a la defensora, Kaká, pues quiso jugar para atrás con su arquera y cometió un error. El balón quedó muy corto, no llegó hasta su destino y María Marquínez aprovechó. Mano a mano con la arquera, definió a la perfección para el 1-0 parcial.

Con la ventaja en el marcador, Deportivo Cali manejó los tiempos, se hizo con el esférico, cerró espacios y le hizo la vida imposible a Sao Paulo, que nunca encontró los caminos. Como si fuera poco, las brasileñas pagaron caro al cometer una infracción en su propia área. Carolini Monteiro tocó el balón con la mano y se sancionó penalti.



Deportivo Cali venció a Sao Paulo, por los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2025 Twitter de la Copa Libertadores femenina

Publicidad

A pesar de los reclamos y protestas, la juez central se mantuvo en su decisión. Paola García se hizo cargo y, con mucha clase y calidad, engañó a la arquera, para sentenciar el 2-0. Eso sí, capítulo aparte para Luisa Agudelo, que fue espectadora de lujo en la mayoría del encuentro, pero cuando la exigieron, supo responder.

Ya en semifinales, Deportivo Cali se enfoca en Colo Colo. Dicho compromiso está programado para el miércoles 15 de octubre, a las 2:00 de la tarde (Hora de Colombia), en el estadio Florencio Sola. Recordemos que la otra 'semi' es protagonizada por Corinthians y Ferroviaria, que juegan el mismo día, pero a las 6:00 p.m.