Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cali sueña en grande en Copa Libertadores femenina: a 'semis', tras vencer 2-0 a Sao Paulo

Cali sueña en grande en Copa Libertadores femenina: a 'semis', tras vencer 2-0 a Sao Paulo

Con goles de María Marquínez y Paola García, y una buena actuación de Luisa Agudelo, el Deportivo Cali mantiene vivo el sueño de hacerse con el título del torneo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Deportivo Cali venció a Sao Paulo, en los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2025
Deportivo Cali venció a Sao Paulo, en los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2025
Twitter de Copa Libertadores femenina

Publicidad

Publicidad

Publicidad