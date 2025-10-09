Atentos en el Deportivo Cali: definido el rival en 'cuartos' de la Copa Libertadores femenina

El brasileño Sao Paulo, el colombiano Deportivo Cali, Colo Colo de Chile y Libertad de Paraguay se quedaron este jueves con los últimos boletos a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina, que se desarrolla en Argentina.

Sao Paulo, debutante en el torneo, firmó un 1-0 a expensas de un combativo Olimpia, que le planteó batalla en los primeros minutos, cuando tuvo un remate al larguero, pero luego de ese rato de zozobra, todo fue para el conjunto brasileño.

El VAR intervino para negarle un primer festejo al tricolor paulista, tras un remate de Milene que Alonso despejó sobre la línea, sin que la pelota llegara a ingresar por completo.

Pero Sao Paulo consiguió desahogarse en el segundo tiempo, cuando Isabel Ortiz, la portera de Olimpia, le tapó un penal a Isa y también un remate, pero no pudo con un rebote desafortunado en Mariana Pion (50’, en contra) para el único tanto de la noche y darle el boleto como escolta del Grupo C.



En el otro cotejo de la misma zona, Colo Colo se quedó con el primer puesto y dejó fuera del camino a San Lorenzo, al que superó por 1-0, pero podría haberse impuesto por un margen mayor, con un tiro que Isidora Olave envió al larguero desde unos 30 metros.

Mary Valencia (44’) mandó a la red un centro raso desde la izquierda y selló el éxito del conjunto albo.

"El primer objetivo se cumplió, ahora tenemos que seguir y a pelear en lo que viene. Hay que trabajar en los pequeños detalles que marcan la diferencia", señaló la goleadora, nacida en Colombia y nacionalizada chilena.